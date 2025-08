Norris barst van het zelfvertrouwen na geweldige vrijdag

Lando Norris heeft een ijzersterke vrijdag in Hongarije achter de rug. De Britse McLaren-coureur noteerde in beide vrije trainingen de snelste tijd, en dat geeft hem een goed gevoel. Norris barste van het zelfvertrouwen, en stelt dat zijn auto heel erg goed aanvoelt.

Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri waren een klasse apart in de vrije trainingen op de Hungaroring. In beide sessies noteerden ze tijden die niet te bereiken waren voor de concurrentie. Het lijkt er dan ook op dat ze samen om de pole position zullen gaan vechten in de kwalificatie van morgen.

Veel zelfvertrouwen

Norris was na afloop van de tweede vrije training enorm trots op zijn resultaat. Vol zelfvertrouwen sprak hij zich uit, en werd hij geciteerd door Motorsport.com: "De auto voelde al vanaf de eerste ronde behoorlijk goed aan. Al mijn rondjes waren best wel degelijk."

Rommelige training

Volgens Norris was de tweede vrije trainingen wat rommeliger, en maakte hij meerdere fouten: "Maar dat hoort er ook bij. Het is allemaal onderdeel van de training en het zoeken naar de limieten. We hebben goede inzichten opgedaan. Ik denk dat ik weet wat ik wil van de auto, maar het zal wat lastiger worden om dat ook echt voor elkaar te krijgen."

Herhaling van vorig jaar?

Norris pakte vorig jaar ook de pole position in Hongarije, en hij voelt zich nu nog sterker: "Ik heb een betere auto dan ik vorig jaar had. Dus, meer kans om de pole te pakken, maar er is nu wel stevige concurrentie."

Norris zag er verder ook sterk uit tijdens de longruns: "Ik weet eigenlijk niet precies hoe het ging. Ik was meer bezig met het racen tegen andere dan met gewoon racetempo rijden. Het maakt vandaag niet zo veel uit, maar ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel goed zal gaan komen."