Hartaanval voor McLaren: Norris & Piastri crashen bijna

Het team van McLaren was oppermachtig in de twee vrije trainingen op de Hungaroring. Lando Norris en Oscar Piastri waren een klasse apart, maar aan het einde van de tweede vrije training ging het bijna mis. Norris en Piastri wisten ter nauwernood een zware crash te voorkomen.

Norris noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training in Hongarije. Aan het einde van de training lag de aandacht echter niet meer bij het noteren van snelle rondjes, maar bij het rijden van lange runs om zoveel mogelijk data te verzamelen voor de Grand Prix van zondag.

Remfout heeft bijna grote gevolgen

Piastri en Norris waren allebei bezig met het rijden van hun rondjes, toen het aan het einde van de tweede vrije training bijna volledig misging. Norris kwam aan stormen richting de eerste bocht, toen hij een flinke remfout maakte. Er kwam een pluim rook van zijn voorband af, en tot overmaat van ramp kwam Piastri ook net aanrijden in de eerste bocht.

Norris had tijdens de remfout kortstondig geen controle over zijn auto, en Piastri kon echter ook nergens heen. Het ging echter net goed, en dat was een enorme opluchting voor het team van McLaren. Met deze snelheden zou het moment zomaar kunnen eindigen in een zware crash. Dat gebeurde dus niet, en dat scheelt het team veel werk en mogelijke grote problemen.

Vrij racen

Norris en Piastri zijn dit jaar aan elkaar gewaagd. Ze mogen vrij met elkaar racen, en in Canada ging dat eerder dit seizoen helemaal mis. In de slotfase van de Grand Prix raakten ze elkaar, waardoor Norris uiteindelijk uitviel. Bij McLaren gooiden ze snel zand over dat incident, en keken ze vooruit. Een mogelijke crash in een simpele vrije training zou echter voor een iets minder luchtigere reactie hebben geleid, ze komen dus goed weg.