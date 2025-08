McLaren volledig verrast door eigen dominantie

Het team van McLaren was oppermachtig in de eerste twee vrije trainingen op de Hungaroring. Lando Norris en Oscar Piastri gelden dan ook als de favorieten voor de zege in de Grand Prix van vandaag. Teambaas Andrea Stella stelt dat ze zelf ook zijn verrast door de snelheid.

Het team van McLaren is dit jaar hard op weg naar de dubbel in de Formule 1. Ze hebben een enorme voorsprong op de concurrentie in het constructeurskampioenschap, en Norris en Piastri lijken samen te gaan uitvechten wie er met de wereldtitel naar huis gaat. In Hongarije lieten ze in de vrije training nogmaals zien waarom ze worden gezien als de enorme favorieten.

Grote verrassing voor McLaren

McLaren-teambaas Andrea Stella had niet verwacht dat zijn team zo sterk zou zijn. Aan de internationale media legde hij dat uit: "Ik ben zeker verrast door ons niveau van competitiviteit. Vorig jaar hebben we besproken hoeveel moeite we wilden steken in het verbeteren van de auto van vorig jaar. We wilden absoluut heel ambitieus zijn. Je weet immers nooit wie er gaat winnen en we dachten dat we iets meer moesten doen."

Volgens Stella is dit geen makkelijke opgave, en hij deelt zijn twijfels over het onderwerp: "Hoe doe je dat en hoe omarmen we een zeer agressieve benadering van innovatie? De MCL39 is vanuit technisch oogpunt een zeer innovatieve auto, maar we waren nerveus of we sommige oplossingen wel konden realiseren. En toen we naar de rondetijden en de cijfers in de simulaties keken, dachten we eigenlijk dat dat niet genoeg zou zijn."

Het belang van de updates

Stella gaat verder met zijn opvallende verhaal: "Aan het begin van het seizoen was het ook niet voldoende. Er is dus een factor die tijdens dit seizoen een rol heeft gespeeld, namelijk het feit dat we daadwerkelijk updates hebben doorgevoerd. Ik denk dat dat in het verleden meer opviel, omdat we met één enkele update kwamen."