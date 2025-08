Russell en Mercedes lagen niet langer op één lijn

De kans is groot dat George Russell snel zijn contract gaat verlengen bij het team van Mercedes. Zijn stoeltje werd geruime tijd in verband gebracht met Max Verstappen, maar hij blijft bij Red Bull. Mercedes voelt als thuis voor Russell, maar hij onthult dat ze geruime tijd niet op één lijn lagen.

Russells toekomst was geruime tijd het onderwerp van gesprek. Hij slingerde zelf geruchten over mogelijke gesprekken tussen Verstappen en Mercedes de wereld in, terwijl hij ook stelde zich geen zorgen te maken. Het zorgde voor veel vraagtekens, en Russell bleef de verhalen voeden.

Steun van Mercedes

Hij voelt zich echter thuis bij Mercedes, en is hen dankbaar voor de steun die hij van hen heeft ontvangen. In Hongarije doet hij een reeks opvallende uitspraken tegenover de internationale media: "Tijdens mijn hele loopbaan, tot vorig jaar, heeft het team me enorm gesteund en me zulke geweldige kansen geeft."

"Onze doelen lagen altijd op één lijn en wat in het beste belang van het team was, was ook in mijn beste belang."

Niet langer op één lijn

Maar volgens Russell was er op dit gebied het nodige veranderd. De Brit stelt dat er even wat onenigheid was, al blijft hij er zeer vaag over: "Misschien lagen de belangen een tijdje niet op één lijn, wat mijn in de afgelopen zes maanden natuurlijk ook een risico deed lopen. Maar het was mijn taak om te presteren en dat risico te verminderen."

Vertrouwen in Wolff

Russell stelt dat hij een goede band heeft met teambaas Toto Wolff. Volgens de Brit spreekt zijn vertrouwen in Wolff uit, en laat weten dat een contract voor beide kanten goed moet zijn: "Ik vertrouw er nog steeds op dat het team me altijd zal steunen zolang ik presteer, dus daar moet ik me op concentreren."

"Maar het is duidelijk dat de afgelopen maanden voor zowel Kimi als voor mij niet de meest geruststellende waren voor onze toekomst, en dat was een beetje tegenstrijdig."