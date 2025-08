Mercedes voert ingrijpende verandering door bij Antonelli

Andrea Kimi Antonelli heeft een zware periode achter de rug. In de afgelopen paar races wist hij geen punten te scoren, en dat deed hem veel pijn. Mercedes heeft ingegrepen, en Antonelli rijdt dit weekend in Hongarije weer met de oude wielophanging.

Antonelli begon sterk aan het nieuwe seizoen. De Italiaan maakte veel indruk, en pakte in de Canadese Grand Prix zijn eerste podiumplaats. Sindsdien heeft de 18-jarige coureur geen WK-punten meer gepakt, en worstelt hij met zijn vorm. In België spinde hij in de sprint kwalificatie en viel hij in de normale kwalificatie in Q1 af. Aangeslagen verscheen hij daarna bij de pers, waarna Mercedes heeft verdedigde.

Oude achterwielophanging

De Duitse renstal worstelde met problemen, en opende een onderzoek. Voor dit weekend hebben ze dan ook ingegrepen, en Antonelli gaat rijden met de oude achterwielophanging. Het gaat om de ophanging waar hij aan het begin van het seizoen ook mee reed. Men hoopt dat Antonelli hierdoor zijn zelfvertrouwen terug kan krijgen.

Opluchting

Antonelli is er blij mee, en komt met tekst en uitleg bij Motorsport.com: "Hopelijk komt hiermee het gevoel weer terug. Sinds we die nieuwe ophanging zijn gaan gebruiken, heb ik moeite gehad om het vertrouwen in de auto te krijgen. Canada was de uitzondering, want het circuit is daar heel erg anders."

Bij de Europese races leek de ophanging minder goed bij Antonelli's rijstijl te passen: "Ik heb me niet optimaal aangepast. Ik probeerde de hele tijd mijn rijstijl vast te houden en te rijden op de manier die ik wilde, maar dat werkte niet echt."

Het verschil met Russell

Antonelli's teamgenoot George Russell leek er geen problemen mee te hebben. Volgens Antonelli heeft dit een logische verklaring: "George heeft zich beter aangepast. Hij heeft ook een andere rijstijl dan ik."

Volgens Antonelli rijdt hij veel agressiever dan Russell: "Ik maakte de auto hierdoor nog onvoorspelbaarder. Als ik begon te pushen, wist ik niet of hij het zou houden of niet. Dat vrat aan mijn zelfvertrouwen. Ik probeerde daarom op een andere manier met de auto te rijden, maar slaagde daar niet goed in. Ik hoop dat met de oude ophanging het goede gevoel weer terugkeert."