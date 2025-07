Piastri richt zijn pijlen op de wereldtitel: "Vertrouw erop dat ik kan winnen"

Oscar Piastri heeft een sterke eerste helft van het Formule 1-seizoen achter de rug. Hij betreedt de paddock in Hongarije als de leider in het wereldkampioenschap, en veel mensen zien hem als de favoriet voor de titel. Piastri barst van het zelfvertrouwen en hij gelooft in zijn kansen.

Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris zijn dit jaar een klasse apart in de koningsklasse van de autosport. Piastri wist al zes races op zijn naam te schrijven, en presteert vooralsnog stabieler dan zijn teamgenoot Norris. Als er geen gekke dingen gebeuren, gaat Piastri de zomerstop in als de aanvoerder van het wereldkampioenschap.

Vertrouwen in de wereldtitel

Piastri barst van het zelfvertrouwen, en spreekt zich uit bij de internationale media op de Hungaroring: "Ik heb veel vertrouwen in mezelf dat ik de wereldtitel kan winnen. Niet elk weekend was perfect, maar in mijn leven zijn er weinig weekenden echt perfect geweest. Uiteindelijk is het belangrijk om een solide, en consistent jaar neer te zetten."

"Maar ik denk dat het tempo van de afgelopen paar weekenden, vooral in Spa, me heel veel vertrouwen heeft gegeven. Daarnaast denk ik dat ik meer dan capabel ben om dat het rest van het jaar vol te houden. Dus ja, ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken, maar het wordt niet makkelijk."

Snel zijn of geen fouten maken

De vraag is dan of Piastri het snelst moet zijn, of dat hij de minste fouten moet maken. De Australiër is daar duidelijk over: "Allebei, in een ideale wereld. Je kan voor beide zaken argumenten bedenken. Je kan consistent zijn, maar als consistent als tweede over de streep komt, dan heeft dat niet zoveel zin."

"Met het huidige niveau van de grid in de Formule 1 en mijn teamgenoot, dan moet je de beste versie van jezelf laten zien."