Norris maakt te veel fouten: "Daarom is Piastri de titelfavoriet"

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris lijken dit jaar samen te moeten uitvechten wie er met de wereldtitel vandoor gaat. Ze ontlopen elkaar nauwelijks iets, maar Günther Steiner ziet wel een favoriet. Hij wijst naar de kleine foutjes die Lando Norris elke keer maakt.

Piastri en Norris hebben momenteel een grote voorsprong op de concurrentie in het wereldkampioenschap. Afgelopen weekend kwamen ze als eerste en tweede over de streep in Spa-Francorchamps, en wist Piastri zijn teamgenoot al in de eerste ronde te verschalken. Norris maakte niet voor het eerst een klein foutje, en dat zorgt ervoor dat hij vaker de kans op de zege of een ander topresultaat verspeelt.

Kleine foutjes

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner wijst in de Red Flags Podcast dan ook een favoriet aan: "We zien het elke keer weer met Lando. Hij maakt elke keer van die kleine foutjes, en daarom zeg ik altijd dat Piastri het wereldkampioenschap gaat winnen. Dat maakt uiteindelijk het verschil."

"Lando is net zo snel als Oscar als alles goed gaat, maar hij heeft van die kleine problemen. Die komen echter uit het niets, dus je weet ook niet wanneer ze komen."

Maakte Norris wel een fout?

Steiner wijst naar het momentje van Norris in België, al ligt dat volgens de Italiaan iets anders: "Dat was geen fout. Ik weet niet in hoeverre je zoiets namelijk kan voorkomen, want dat is echt heel erg lastig. Maar de coureur achter je moet er vol voor gaan, anders wordt het hem niet. Van Oscar kon je wel zien dat hij moediger was, hij ging vol gas door Eau Rouge. De combinatie van de slipstream en zijn snelheid maakte het mogelijk om hem in te halen."

"Bij herstarts moet je gewoon slimmer zijn dan de coureur achter je, maar dat lukte Lando niet aangezien Oscar op zijn hielen zat. Je kan wel zeggen: 'Goh, hij had slimmer moeten zijn bij de herstart'. Soms gaat het echter allemaal goed, terwijl het op andere momenten dan juist niet lukt."