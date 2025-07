Max Verstappen gaat F1-geschiedenis schrijven in Hongarije

Max Verstappen staat op het punt om een historische mijlpaal te behalen in de Formule 1. Als alles goed gaat, is de Hongaarse Grand Prix dit weekend namelijk zijn tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull Racing. Verstappen wordt de tweede coureur die deze mijlpaal heeft bereikt.

Verstappen rijdt sinds de Spaanse Grand Prix in 2016 voor het team van Red Bull Racing. In dienst van de Oostenrijkse renstal heeft hij al veel grote successen weten te bereiken, en het lijkt erop dat hij voorlopig niet gaat vertrekken. Dit zorgt ervoor dat hij een volgend groot record in de Formule 1 in het zicht heeft.

Unieke mijlpaal

Verstappen wordt de tweede coureur uit de geschiedenis van de Formule 1 die minimaal tweehonderd Grands Prix voor één team heeft gereden. De enige andere coureur die dit heeft bereikt, is Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed in totaal 246 Grands Prix voor Mercedes. Hamilton kan deze reeks niet uitbreiden, aangezien hij sinds dit jaar voor het team van Ferrari rijdt.

Aangezien Verstappen nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull, is de kans groot dat hij dit record gaat verbreken. Als er niets geks gebeurt rijdt Verstappen aankomend weekend dus zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team. In al die jaren wist Verstappen 65 races te winnen, werd hij vier keer wereldkampioen en pakte hij 44 pole positions.

Kansloos voor de wereldtitel

Verstappen lijkt dit jaar kansloos te zijn voor de wereldtitel. Zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris is te groot. De kans is dan ook klein dat Verstappen zijn nieuwe mijlpaal kan gaan vieren met een overwinning. Hij wist dit jaar alleen te winnen in Japan en Emilia-Romagna.

Coureurs met de meeste races voor één team:

1. Lewis Hamilton, Mercedes - 246 Grands Prix

2. Max Verstappen, Red Bull - 199 Grands Prix

3. Michael Schumacher, Ferrari - 180 Grands Prix

4. Kimi Räikkönen, Ferrari - 151 Grands Prix

5. David Coulthard, McLaren - 150 Grands Prix