Mercedes zegt sorry tegen Antonelli en Russell: "Ze betalen hier de prijs voor"

Het team van Mercedes heeft een lastige periode achter de rug. De Duitse renstal kende een zwaar weekend in België, waar coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell worstelden met hun performance. Volgens James Allison betalen de coureurs de prijs voor de fouten van het team.

Mercedes begon goed aan het seizoen, en ze leken met Russell uit te groeien tot een bedreiging van Max Verstappen. De Brit schreef de Canadese Grand Prix op zijn naam, maar zakte daarna terug en worstelde steeds vaker met zijn auto. Antonelli pakte in Canada zijn eerste podium, maar wist daarna geen WK-punten meer te scoren.

Russell pakte afgelopen weekend nog wel punten in België, maar hij klaagde steen en been over de performance van zijn auto. Antonelli beleefde een rampzalig weekend en spinde op vrijdag in de sprint kwalificatie. Hierdoor bleef hij puntloos in de sprintrace, en had hij het ook zwaar in de kwalificatie. Hij wist geen snelle rondetijd te noteren, en viel af in Q1.

Prijs betalen

Bij Mercedes staan ze vierkant achter hun coureurs. Technisch directeur James Allison verklaart de situatie van Antonelli in de debrief van Mercedes: "Ik denk dat hij, net als wij allemaal, enorm gefrustreerd is door een reeks resultaten die ver onder het niveau liggen van wat we dit jaar samen hebben bereikt."

"Ik hoop dat hij enige troost vindt in het feit dat, en dat het aantoonbaar waar is, dat we de verkeerde stappen met de auto hebben gezet. Hierdoor zijn we minder competitief geworden, en daar betaalt hij nu de prijs voor. Dat geldt ook voor George."

Probleem ligt niet bij Antonelli

Allison legt uit dat Mercedes veel begrip heeft voor de situatie van Antonelli: "Als de auto niet op het gewenste niveau is, dan wordt het een zware opgave om tijdens je debuutseizoen in de Formule 1 de kwalificatiefases goed door te komen."

"Voor ons is het duidelijk: we moeten de auto verbeteren. Dan zullen de prestaties van Kimi ook weer de goede kant opgaan. Hopelijk luistert hij naar ons als we hem die geruststellende boodschap brengen, want we weten absoluut dat hij zijn deel van de inspanning levert."