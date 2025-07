De kogel is door de kerk: Frédéric Vasseur blijft de teambaas van Ferrari. De Italiaanse renstal laat deze ochtend weten dat ze het contract van Vasseur hebben verlengd. Hij zette zijn handtekening onder een meerjarige deal, en zal blijven jagen op het grote succes.

Vasseur is sinds 2023 de teambaas van het team van Ferrari. Hij volgde dat jaar Mattia Binotto op en kwam over van Sauber, waar hij jarenlang de teambaas was. Onder Vasseur hoopte Ferrari weer mee te kunnen vechten om de titels, maar dat is nog niet gelukt. Vorig jaar werd de strijd om de constructeurstitel verloren van McLaren, en dit jaar hebben ze nog geen race gewonnen.

Einde aan de geruchten

In de afgelopen maanden ontstond er veel twijfel over de toekomst van Vasseur. De recent ontslagen Red Bull-teambaas Christian Horner werd in verband gebracht met zijn job, maar dat werd stellig ontkend door alle betrokken partijen. Nu spreekt Ferrari hun vertrouwen uit in Vasseur, en staat hij ook in de komende jaren aan het roer bij de renstal uit Maranello.

Ferrari laat niet weten voor hoelang het nieuwe contract loopt. Ze spreken over een meerjarige deal, en stellen in het persbericht dat Vasseur ook in de komende seizoenen de teambaas is. Ferrari laat weten dat ze tevreden zijn met het harde werk van Vasseur, en dat hij een solide fundatie heeft gelegd bij het team.

2026

Met Vasseur aan het roer hoopt Ferrari volgend jaar een gooi te kunnen doen naar het goud in de Formule 1. In 2026 gaan er nieuwe motorische en technische reglementen gelden in de sport. Met Charles Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beschikt Ferrari over twee topcoureurs, al hebben ze het dit jaar zwaar.

Grote achterstand op McLaren

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 248 WK-punten. Hun achterstand op kampioenschapsleider McLaren is groot, aangezien de Britse renstal in de eerste helft van het seizoen al 516 punten bij elkaar heeft gereden.