Verstappen brengt nieuwe details naar buiten over Nordschleife-record

Max Verstappen maakte enkele maanden geleden veel indruk tijdens een speciale GT3-test op de Nürburgring Nordschleife. Al snel lekte uit dat hij een ronderecord had gebroken, en nu deelt hij trots meer details over zijn speciale testdag.

Verstappen is een groot fan van GT3-racen. In de wagens van zijn eigen raceteam werkt hij regelmatig testdagen af, en enkele maanden geleden kwam hij ook in actie op de Nordschleife. Hij kwam in actie onder de schuilnaam 'Franz Hermann', en knalde met zijn Ferrari over het iconische circuit. Al snel werd duidelijk dat hij het record in de VLN/NLS-klasse had verbroken, maar in de afgelopen weken verdween deze prestatie naar de achtergrond.

Details over de testdag

In een interview met Chris Harris op het YouTube-kanaal van Ford Performance geeft Verstappen nieuwe details over de test: "Mijn eerste rondetijd was een 7:56 op de VLN-configuratie van het circuit. Een paar weken eerder was de poletijd een 7:51, dus dat was goed."

"We reden natuurlijk wel met een volle tank, omdat we meer rondjes achter elkaar wilden rijden. De tweede ronde was een 7:54 en daarna maakte ik een pitstop om mijn simcoureur een paar rondjes te laten rijden."

Run voor het record

Verstappen nam later op de dag weer plaats achter het stuur van de GT3-bolide. Hij trapte het gas hard in, en verbrak het record: "Daarna ging ik weer naar buiten met een nieuwe set banden. Toen reed ik een goede 7:48. De auto was ook heel erg fijn om in te rijden. Ik voelde me comfortabel, omdat ik al duizenden ronden in de simulator had gereden op dat circuit."

Verstappen noteerde niet het alltime ronderecord, maar het record in de VLN/NLS-GT3. Het officiële record in deze wagens met deze afstellingen staat op naar van Christian Krognes, die een 7:49.578 neer wist te zetten.