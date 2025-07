Wolff doorbreekt de stilte over panieksituatie bij Mercedes

Het team van Mercedes beleefde in België een rampzalig raceweekend. George Russell klaagde steen en been over de problemen, en Andrea Kimi Antonelli zakte door het ijs in alle sessies. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft nu gereageerd op de problemen en stelt dat ze zich moeten verbeteren in Hongarije.

Mercedes is in de afgelopen weken flink teruggezakt in het wereldkampioenschap. George Russell wist de Canadese Grand Prix nog te winnen, maar daarna zakte had hij het steeds lastiger. Zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli eindigde in Canada nog op het podium, maar had het in de races daarna zeer zwaar.

Afgelopen weekend zakte Antonelli volledig door het ijs in België. De jonge Italiaan spinde in de sprint kwalificatie, waarna hij afviel in SQ1. Op zaterdag ging het daarna ook mis, en viel Antonelli af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Met betraande ogen stond hij de media te woord, en wist hij geen punten te scoren in de Grand Prix.

Russell scoorde wel punten, maar verder was hij niet tevreden. De Brit klaagde steen en been over de prestaties van Mercedes, en op maandag vond er een soort spoedoverleg plaats op de fabriek in Brackley.

Zwaar weekend

Mercedes-teambaas Toto Wolff is nu duidelijk in de preview van het team. Ze moeten beter gaan presteren in de Hongaarse Grand Prix: "Na een zwaar weekend in België kijken we ernaar uit om competitiever voor de dag te komen in Hongarije."

Scoren in Hongarije

Wolff geeft eerlijk toe dat het beter moet, en dat ze met een positief gevoel de zomerstop in willen gaan: "Onze performance voldeed in de recente races niet aan onze standaarden, en we hebben veel werk te verrichten op te begrijpen wat er aan de hand is, en om dit weekend goed te presteren."

"Het team heeft sinds Spa vol doorgewerkt om alles te optimaliseren. We willen aan de zomerstop beginnen met een positief resultaat in Boedapest op zak."