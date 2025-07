McLaren weigert achterover te leunen: "Dan doen we het verkeerde werk"

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal gaat met een grote voorsprong aan kop in beide wereldkampioenschappen, maar ze willen niet te vroeg juichen. Teambaas Andrea Stella bijt van zich af en stelt dat ze zich comfortabel moeten voelen.

McLaren heeft dit seizoen tot nu toe slechts drie races niet gewonnen. In de andere Grands Prix ging de zege naar Oscar Piastri en Lando Norris. De twee coureurs voeren het wereldkampioenschap aan, en ze lijken vooral elkaars rivaal te zijn. Hun voorsprong is zo groot, dat ze met een redelijk kalm gevoel kunnen afreizen naar de raceweekenden.

Comfortabel voelen

McLaren-teambaas Andrea Stella vindt dat echter te ver gaan. De Italiaan stelt dat ze niet achterover kunnen leunen en hij wordt geciteerd door de internationale media: "Als ik me comfortabel wil voelen, dan doe ik niet het juiste werk. Ik ben daar helemaal niet in geïnteresseerd, ik ben geïnteresseerd in het McLaren in een zo'n goed mogelijke positie krijgen om te kunnen slagen."

"Dat betekent dat we voor het constructeurskampioenschap moeten strijden, en dat we ervoor moeten zorgen dat de strijd om de wereldtitel wordt uitgevochten tussen twee McLaren-coureurs."

De strijd tussen Piastri & Norris

Voor Stella is het ook belangrijk dat Piastri en Norris met elkaar kunnen vechten, zonder dat het team ingrijpt. "Daarnaast, ook al maakt dat Zak Browns en mijn leven niet makkelijker, racen we op een manier die open is, en waar onze coureurs de kans krijgen om hun talenten, hun ambities, hun kwaliteiten en hun ontwikkeling te uiten."

"Daarom zijn we hier, en het is voorrecht om ons in deze positie te bevinden. Niet alleen met het team dat we hebben, maar ook met Oscar en Lando. Ze zijn allebei echt geweldige coureurs, maar het zijn vooral twee geweldige individuen."