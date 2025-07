'Ferrari komt met groot nieuws over toekomst Vasseur'

De toekomst van Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is een veelbesproken onderwerp in de Formule 1-wereld. De Fransman beschikt over een aflopend contract, en er werd getwijfeld aan zijn toekomst. Nu lijkt het er echter op dat hij dicht bij een nieuwe deal met Ferrari is.

Vasseur is sinds 2023 de teambaas van het team van Ferrari. Hij werd gehaald om het team naar nieuwe successen te brengen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dit jaar heeft Ferrari nog geen race gewonnen, en heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog geen enkele keer op het podium gestaan. Er werd dan ook eventjes getwijfeld aan de toekomst van Vasseur.

Nieuwe deal is nabij

De recent ontslagen Red Bull-teambaas Christian Horner werd in verband gebracht met Ferrari, maar dat werd stellig ontkend door alle betrokkenen. In de afgelopen weken was het rustig rondom Vasseur, maar nu lijkt het erop dat er een aankondiging nabij is.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is een nieuwe deal tussen Ferrari en Vasseur nabij. Het medium stelt dat alleen een handtekening nog ontbreekt en dat een officiële aankondiging in de maak is. Het zou echter nog niet duidelijk zijn voor hoeveel jaar Vasseur gaat bijtekenen, en het is de verwachting dat Ferrari dit ook niet gaat communiceren.

2026

Het Italiaanse medium stelt dat Vasseur voor een grote test staat: de nieuwe reglementen voor 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de sport, en Ferrari gaat voor het eerst rijden met een wagen die volledig is ontworpen door Loïc Serra. Hij is sinds oktober werkzaam in Maranello, en hij heeft de afgelopen maanden gebruikt om een technische staf samen te stellen.

Grote achterstand op McLaren

Ferrari staat momenteel op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben in de eerste helft van het seizoen 248 punten bij elkaar gereden. De achterstand op kampioenschapsleider McLaren is enorm, want de Britse renstal staat op 516 punten.