Piastri weigert rustig aan te doen en wil concurrentie aanvallen

Oscar Piastri kan de zomerstop ingaan met een goed gevoel. De Australische McLaren-coureur schreef afgelopen weekend de Belgische Grand Prix op zijn naam, en voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Aankomend weekend wil hij weer gaan schitteren op de Hungaroring.

Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Australiër wist al zes Grands Prix op zijn naam te schrijven, en voert de strijd in het wereldkampioenschap aan. Hij heeft een kleine voorsprong op zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en kan met een goed resultaat in Hongarije de zomerstop ingaan als de kampioenschapsleider.

Piastri heeft veel vertrouwen

Piastri heeft er zin in om te gaan schitteren op de Hungaroring. In de preview van McLaren klinkt hij opvallend strijdvaardig: "Ik ben heel erg blij met mijn pace in de afgelopen paar races, en ik heb het gevoel dat ik me op een goede positie bevind nu we afreizen naar de Hungaroring. In Spa hebben we afgelopen weekend een paar productieve dagen gehad, en ik wil daar graag mee verder gaan."

Historische grond

Voor Piastri is het Hongaarse circuit een belangrijke plek. Vorig jaar wist hij er zijn eerste Grand Prix te winnen. Het was het startpunt van zijn grote succes in de Formule 1, en één jaar later wordt hij gezien als dé favoriet voor de wereldtitel. Zijn teamgenoot Norris lijkt zijn enige rivaal te zijn.

Niet blijven hangen in het verleden

Piastri is zijn eerste zege nog lang niet vergeten, en hij heeft er zin in om dit succes aankomend weekend te gaan evenaren: "Ik heb goede herinneringen aan Hongarije van twaalf maanden geleden. Maar goed, dat moment ligt in het verleden, en ik ben vastbesloten om dit jaar meer van dat soort momenten te gaan creëren. Na mijn zege van vorig jaar, kan ik niet wachten om weer aan de gang te gaan."