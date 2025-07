'Antonelli mag blij zijn dat hij niet voor Red Bull rijdt'

Mercedes-debutant Andrea Kimi Antonelli maakt een lastige periode van het seizoen mee. De Italiaan worstelt met zijn vorm en maakt steeds meer onhandige foutjes. Volgens Martin Brundle heeft Antonelli het geluk dat hij niet voor Red Bull Racing rijdt.

De 18-jarige Antonelli rijdt dit jaar zijn eerste seizoen in de Formule 1. Bij het topteam van Mercedes wordt hij direct in het diepe gegooid, en liet hij een aantal mooie dingen zien. Zijn zelfvertrouwen groeide, en in Canada mocht hij voor het eerst naar het podium. De race in Canada was een zeldzaam hoogtepunt in de afgelopen maanden, want het was zijn enige puntenscore sinds Miami.

Afgelopen weekend ging het ook mis voor Antonelli. In België spinde hij in de sprint kwalificatie, waardoor hij afviel in SQ1. In de gewone kwalificatie kreeg hij er ook geen goed rondje uit, en viel hij af in Q1. Met betraande ogen verscheen hij bij de internationale media, waarna er veel twijfel over hem ontstond.

Druk op de schouders

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle geeft zijn kijk op de zaak in zijn column voor Sky Sports: "Antonelli heeft het heel erg moeilijk bij Mercedes. Hij heeft in de laatste zeven Grands Prix maar één keer punten gescoord, en het is niet moeilijk om te zien dat hij druk op zijn jonge schouders voelt."

Wat zou Red Bull hebben gedaan?

Volgens Brundle mag Antonelli van geluk spreken dat hij voor Mercedes rijdt: "Hij heeft geluk, want hij wordt in feite beschermd door het team, en hij hoeft niet te vrezen voor zijn loopbaan. Iets wat wellicht wel het geval is bij een jonge coureur bij Red Bull. Ik vermoed echter ook dat hij niet kan wachten totdat de zomerstop begint."

Brundle is kritisch op Mercedes, hij stelt dat een plekje bij een ander team misschien beter was geweest: "Ik vraag me nog steeds af waarom ze Kimi niet de tijd hebben gegeven om het vak te leren in minder felle spotlights, zoals ze ook deden met George Russell. Hij is het talent van zijn generatie, zoals mijn Sky Sports-collega Nico Rosberg zou zeggen, maar ze moeten hem het hoofd niet verder op hol brengen."