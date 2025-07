Hongerige Norris zet Piastri op scherp en aast op topresultaat

Het team van McLaren heeft een sterke eerste seizoenshelft achter de rug. Aankomend weekend willen ze nog één keer scoren voordat de zomerstop begint. Lando Norris is hongerig, en hij gaat vol de aanval openen op de concurrentie.

McLaren is dit seizoen een klasse apart in de Formule 1. Ze wisten tot nu toe slechts drie races niet te winnen, en ze hebben een grote voorsprong op de concurrentie. Afgelopen weekend heersten Oscar Piastri en Lando Norris in België. Ze pakten een machtig 1-2tje, en veel mensen verwachten dat Norris en Piastri onderling zullen gaan uitvechten wie er met de wereldtitel vandoor gaat.

Zin in de race

Norris werd afgelopen weekend in België verslagen door Piastri. In Hongarije wil de Brit gaan scoren, en hij deelt zijn verwachtingen in de preview van McLaren: "Ik kijk ernaar uit om naar Boedapest te gaan. Het is altijd een leuke stad om naartoe te gaan, en de fans zijn altijd heel erg aardig voor ons. Ik heb er zin in om iedereen weer op de tribunes te zien zitten."

Goede voorbereidingen

Norris gaat op de Hungaroring jagen op een nieuwe topprestatie. De Brit heeft zich zo goed mogelijk voorbereid, zo legt hij uit: "We hebben tot nu toe een geweldig seizoen, en het zou fijn zijn om de zomerstop in te gaan met een nieuw goed resultaat op zak. Samen met mijn engineers heb ik het afgelopen weekend doorgenomen, en hebben we ons voorbereid op Hongarije. Ik ben klaar voor nog een goed weekend."

Waarom heeft Norris een zege nodig?

Voor Norris is een nieuw topresultaat belangrijk. Hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 250 WK-punten achter zijn naam, terwijl zijn teamgenoot Piastri de kampioenschapsleider is met 266 punten. Een sterk resultaat is voor Norris belangrijk, en een zege kan ervoor zorgen dat hij dichterbij Piastri komt. Met een beetje geluk kan hij zelfs als leider in het kampioenschap de zomerstop ingaan.