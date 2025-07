Audi kondigt groot nieuws aan over toekomst F1-project

Het team van Sauber gaat vanaf volgend jaar door het leven als Audi. De Duitse autobouwer is hard bezig met de voorbereidingen op hun Formule 1-debuut. Vandaag zetten ze een grote stap en presenteren ze hun nieuwe titelsponsor voor het komende seizoen.

Audi neemt vanaf volgend jaar het team van Sauber volledig over. Ze gaan zelf motoren produceren, en ze willen uitstralen dat de Formule 1 de plek is voor de toekomst van de automobiel. De voorbereidingen zijn in volle gang, en langzaam maar zeker krijgt het project vorm.

Audi heeft vandaag namelijk de internationale bank Revolut gepresenteerd als de nieuwe titelsponsor. Vanaf volgend jaar zullen de logo's te zien zijn op de teamkleding en de auto's van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto.

Vervanger van Stake

Voor Revolut is het hun eerste deal in de Formule 1, en ze nemen vanaf 2026 de plek in van de huidige titelsponsor Stake. Het gokbedrijf is sinds vorig jaar verbonden aan Sauber, maar is vanwege gokregels niet elk raceweekend te zien op de bolides. In die weekenden worden ze vervangen door livestreamplatform Kick.

Passend bij de mentaliteit

Bij Audi zijn ze zeer tevreden met deze nieuwe deal, zo laat CEO Gernot Döllner weten in een persbericht: "Audi betreedt de Formule 1 met een duidelijke ambitie: het platform gebruiken als een technologische relevante en een economische duurzame investering in de toekomst van het merk."

"Wij geloven er in dat ons project zal gaan slagen. Wij benaderen het project met een realistische houding en een mentaliteit waarbij we ons voortdurend blijven verbeteren. Met Revolut hebben we een partner gevonden die onze ambities en onze mentaliteit deelt. De Formule 1 is een wereldwijd podium dat ons de mogelijkheid biedt om samen nieuwe doelgroepen te bereiken en om enthousiasme te genereren." Hoe het team officieel gaat heten, is nog niet bekend.