Ferrari botst frontaal met Max Verstappen: "Dan krijg je de shit!"

De Belgische Grand Prix ging afgelopen weekend veel later van start dan gepland. De wedstrijdleiding wachtte tot de regen was weggetrokken, en dat zorgde voor frustratie bij Max Verstappen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt er anders over, en hij wil de FIA niet aanvallen.

Alle ogen waren in België gericht op de lucht. Donkere regenwolken zorgden voor een kletsnatte baan voor de start van de race. De formatieronde ging van start achter de Safety Car, en aan het einde van de ronde besloot de wedstrijdleiding de startprocedure uit te stellen. Ze waren van mening dat het zicht te slecht was.

Na ruim een uur ging de race alsnog van start, maar de regen was verdwenen. De keuzes van de FIA zorgden voor frustratie bij een aantal coureurs. Max Verstappen reageerde gefrustreerd en was van mening dat de wedstrijdleiding voor de te veilige optie koos. Ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton vond het een overdreven reactie.

'Dan geven we ze de shit'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft een andere mening, en wijst naar het verleden. In gesprek met de internationale media ging hij tegen Verstappen in en toonde hij begrip voor de keuze van de FIA: "We kunnen ze hier niet de schuld voor geven, want als er iets zou gebeuren, dan zouden we collectief de eerste zijn die hen shit zouden geven."

Zwarte bladzijdes

Vasseur wijst naar de zware ongevallen uit het verleden. In 2019 overleed Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op Spa, en twee jaar geleden kwam de Nederlandse coureur Dilano van 't Hoff om het leven bij een crash in de regen.

Respect

Vasseur neemt de wedstrijdleiding niets kwalijk: "In die zin moeten we hun beslissing respecteren. Ik kan er eerlijk over zijn, want ik had één auto met een set-up met hoge downforce, en één auto met een set-up met lage downforce. Ik heb er geen moeite mee om hun beslissing te respecteren, want ze hebben een enorme verantwoordelijkheid."