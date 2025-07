McLaren slaat terug naar Verstappen en looft FIA

De start van de Belgische Grand Prix werd afgelopen weekend ruim een uur uitgesteld vanwege zware regenval. Max Verstappen vond dit nergens opslaan, maar de meningen waren verdeeld. Bij McLaren spreken ze Verstappen tegen en prijzen ze de keuze van de FIA.

In Spa ging het het hele weekend over de verwachte regen. Vlak voor de race kwam het met bakken uit de hemel en bereidde iedereen zich voor op een spectaculair waterballet. De formatieronde werd achter de Safety Car verreden, maar de wedstrijdleiding vond het te gevaarlijk en de startprocedure werd uitgesteld.

Max Verstappen vond deze beslissing nergens opslaan, en hij deelde zijn frustratie na de race. Volgens de Nederlander sloeg de rode vlag nergens op, en hij kreeg steun van Lewis Hamilton. Ook de zevenvoudig wereldkampioen was van mening dat het allemaal te lang duurde.

De juiste aanpak

Bij het team van McLaren denken ze daar anders over. Teambaas Andrea Stella was lovend over de wedstrijdleiding en sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat de race op een wijze manier werd gemanaged door de FIA. We wisten dat er veel regen zou komen, en ik denk dat als je op een circuit als deze te laat een beslissing neemt, het ook te laat is en dat de uitkomst dan lastig is."

"Dus ik denk dat dit de juiste aanpak was, en door de race uit te stellen konden we in natte omstandigheden rijden, en daarna werd het weer droog. We raceten op Spa, we wisten niet eens hoelang het droog zou blijven, en we wisten dat er aan het einde van de race weer regen kon komen."

Complimenten voor de FIA

Stella vindt dat de FIA complimenten verdient voor dit besluit: "Vanuit onze positie prijzen we altijd het werk van de FIA, en ik denk dat dit één van de gevallen is waar dat moet gebeuren. Ik begrijp dat het leuk is om auto's in natte omstandigheden te zien rijden, maar je moet wel bedenken dat de gemiddelde snelheid op Spa zo hoog is dat de auto's zeer veel water verplaatsen waardoor het onmogelijk is om iets te zien."