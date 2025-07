Nieuwe teambaas Red Bull geeft meer steun aan Tsunoda

Laurent Mekies beleefde afgelopen weekend in België zijn eerste raceweekend als teambaas van Red Bull. In korte tijd lijkt hij al wat veranderingen te hebben doorgevoerd, en Nico Rosberg stelt dat de sfeer binnen het team veel positiever is geworden.

Enkele dagen na de Britse Grand Prix werd Christian Horner ontslagen door Red Bull. Na twintig jaar trouwe dienst werd hij op straat gezet, en werd Mekies aangewezen als zijn opvolger. De Fransman kwam over van zusterteam Racing Bulls, waar hij anderhalf jaar lang de teambaas was.

In België werd direct duidelijk dat Mekies een iets andere aanpak had dan zijn voorganger. Hij had niet alleen oog voor Max Verstappen, maar ook voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Zo kreeg de Japanner vlak voor de kwalificatie de beschikking over de nieuwe vloer, en dat gaf hem een boost.

Tsunoda krijgt meer steun

Oud-wereldkampioen Nico Rosberg is onder de indruk van Mekies. Bij Sky Sports legde Rosberg dat uit: "Hij heeft Yuki dit weekend echt in zijn kracht gezet. Hij heeft hem de nieuwe updates gegeven, zodat ook hij over de nieuwe vloer kan beschikken, en niet alleen Verstappen."

Duim omhoog

Rosberg zag dat Mekies zich direct bemoeide met Tsunoda: "Hij geeft hem een duim omhoog en een glimlach na de sessies. Na de kwalificatie maakten ze contact toen Yuki binnenreed. Hij zag Laurent aan de pitmuur zitten, die hem direct een grote glimlach en een duim omhoog gaf."

Enorm verschil

Rosberg stelt dat dit belangrijk is voor een coureur: "Dat maakt een enorm verschil, als hij plotseling ziet dat hij de steun van het team heeft. Eerder hoorde ik dat hij het gevoel had dat hij een beetje op een eiland zat, in een team dat er voor Max Verstapen was en waar ze alleen om Max Verstappen gaven. Nu geeft Laurent direct ook om Yuki."