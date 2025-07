Wolff dropt bom over Mercedes-toekomst van Russell

De kans is groot dat George Russell binnenkort een nieuw contract bij Mercedes gaat tekenen. Zijn huidige verbintenis loopt eind dit jaar af, en er bestond veel twijfel over zijn toekomst. Mercedes-teambaas Toto Wolff hint nu op groot nieuws en stelt dat Russell rustig kan gaan slapen in de zomerstop.

Russells toekomst was geruime tijd onzeker. Zijn aflopend contract bij Mercedes werd maar niet verlengd, en Russell voedde zelf de geruchten over een mogelijke komst van Max Verstappen. Afgelopen weekend werd echter duidelijk dat Verstappen gewoon bij Red Bull blijft, en een aankondiging van Mercedes over de toekomst van Russell lijkt aanstaande.

Wolff had Russell graag meer zekerheid gegeven

Mercedes-teambaas Toto Wolff is tevreden met Russell, en deelde dat gevoel met Sky Sports: "Als coureur is hij heel volwassen en stabiel, en ik denk niet dat dit een impact heeft op zijn performance. Aan de andere kant, ik had hem graag iets eerder een veilig onderdak willen bieden, maar dat hebben we niet voor elkaar gekregen."

Russell kan rustig gaan slapen

Sky Sports meldde eerder al dat een nieuwe deal tussen Russell en Mercedes aanstaande is. Het zou gaan om een contract dat loopt tot en met ten minste 2027. Dit zou betekenen dat Russells toekomst vastligt, al heeft Mercedes nog niets officieels bevestigd. Wolff suggereert echter dat er snel groot nieuws zal komen: "Ik ben optimistisch dat hij lekker kan gaan slapen tijdens de zomerstop!"

Sterk seizoen

Russell is in ieder geval bezig met een sterk seizoen in de Formule 1. De Brit staat op de vierde plaats in het wereldkampioenschap, en is de kartrekker bij het team van Mercedes. Eerder dit jaar schreef hij de Canadese Grand Prix op zijn naam, en hij stond in de eerste seizoenshelft al vijf keer op het podium. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met Max Verstappen en Charles Leclerc.