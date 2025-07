Hamilton gaat diep door het stof in opmerkelijk radiobericht

Lewis Hamilton beleefde in België een zwaar raceweekend. Op het circuit van Spa-Francorchamps verpestte hij de kwalificatie, en wist hij zich vervolgens naar voren te werken in de race. Na afloop kwam Hamilton met een opvallend excuus richting zijn team Ferrari.

Hamilton begon het raceweekend in België met een pijnlijke eliminatie in het eerste gedeelte van de sprint kwalificatie. In de sprintrace wist hij geen punten te scoren, en verschoof de aandacht naar de kwalificatie. Hamilton leek door te stoten naar Q2, maar hij had de track limits overschreden in Raidillon. Zijn tijd werd geschrapt, en Hamilton viel alsnog af in Q1.

Enorme teleurstelling

Het was een enorme teleurstelling voor de zevenvoudig wereldkampioen, die zocht naar antwoorden. Ferrari paste voor de Grand Prix de auto van Hamilton aan, waardoor hij vanuit de pitlane moest starten. De Brit liet vervolgens zien waarom hij een zevenvoudig wereldkampioen is, en hij vocht zich in rap tempo naar de puntenposities. Uiteindelijk bleef hij steken op de zevende plaats.

'Ik heb jullie punten gekost'

Hamilton baalde als een stekker van zijn resultaat, en hij voelde zich schuldig voor het mindere resultaat. Tijdens de uitloopronde liet Hamilton duidelijk weten bij wie de schuld lag. Zijn race-engineer Riccardo Adami meldde zich op de boordradio, en zei tegen Hamilton dat hij geweldig werk had geleverd.

Hamilton kwam met een duidelijke reactie: "Sorry voor dit weekend jongens, het spijt me dat ik jullie punten heb gekost. Ik ga harder werken en sterker terugkomen. Jullie hebben geweldig werk geleverd met de strategie en met de pitstop." Adami stak Hamilton nog een hart onder de riem: "Jij hebt het laten werken!" Hamilton parkeerde daarna zijn auto in het parc fermé en stapte uit.

Hamilton is bezig met een lastig seizoen, en heeft op een sprintzege in China na weinig mooie dingen laten zien. Hij staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten achter zijn naam.