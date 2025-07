Russell spreekt kritische Verstappen tegen: "Dat is gewoon heel erg dom!"

De start van de Belgische Grand Prix ging afgelopen weekend ruim een uur later van start dan verwacht. Dit zorgde voor veel frustratie bij fans en coureurs. Max Verstappen vond het een 'te veilige' beslissing, maar George Russell is het daar volledig mee oneens.

Vlak voor de start van de Belgische Grand Prix kwam het met bakken uit de hemel op het circuit van Spa-Francorchamps. Om 15:00 begonnen de coureurs op de natte baan aan de formatieronde. Er werd achter de Safety Car gereden, en de wedstrijdleider koos ervoor om de startprocedure af te breken. De coureurs moesten ruim een uur wachten, waarna de race pas van start ging toen het droog was.

Na afloop van de race barstte er een discussie los over het besluit van de wedstrijdleiding. Max Verstappen baalde als een stekker, want Red Bull had zijn auto volledig afgesteld voor de regen. De Nederlander was daarnaast van mening dat ze gewoon hadden kunnen racen, en dat het zicht wel goed was. Dit was een belangrijk argument van de FIA op de startprocedure uit te stellen.

'Alsof je met een blinddoek om rijdt'

Mercedes-coureur George Russell spreekt Verstappen tegen. In gesprek met de internationale media prijst hij de wedstrijdleiding: "Als een racer, wil je altijd gaan. Je bent dol op rijden in de regen. Maar het feit is, dat wanneer je met 320 kilometer per uur door Eau Rouge rijdt, je letterlijk niets kan zien. Het is alsof je met een blinddoek om rijdt. Dat is geen racen meer, dat is gewoon echt heel erg dom."

Juiste call

Russell hield zelf de weerradars ook goed in de gaten, en hij is van mening dat de wedstrijdleiding goed heeft geanticipeerd op de regen: "Ik denk, als je meeweegt dat het vanaf vier uur droog werd, dat ze de juiste call hebben gemaakt."