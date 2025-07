IJzersterke Piastri draagt prachtige zege op aan zijn opa

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Grand Prix van België op zijn naam. De Australische McLaren-coureur reed een foutloze race en voert nog altijd het wereldkampioenschap aan. Na afloop kwam hij met een mooi eerbetoon.

Piastri startte de uitgestelde Belgische Grand Prix vanaf de tweede plaats. Toen de race na een paar rondjes achter de Safety Car uiteindelijk van start ging, kwam polesitter Lando Norris niet goed weg. De Brit had een klein momentje in La Source, waarna Piastri hem kon inhalen op het Kemmel Straight. Hij reed daarna een snaarstrakke race, en won voor de zesde keer in 2025 een Grand Prix.

Eerbetoon voor opa

Piastri werd onder het podium toegejuicht door zijn moeder en zijn opa. Piastri moest na de race een fles champagne van de sponsor signeren, en hij besloot er een boodschap voor zijn opa op te schrijven. Hij schreef: "Voor opa, je moet moet vaker naar races komen!" De McLaren-coureur gaf zijn grootvader daarna een warme knuffel waarna hij zich naar het podium spoedde voor de prijsuitreiking.

Familie brengt geluk

Zijn boodschap op de fles champagne was echter niet onopvallend gebleven. Hij kreeg er louter mooie reacties op, en werd ernaar gevraagd tijdens de persconferentie van de FIA: "Het was de eerste keer dat hij naar een race buiten Europa kwam. Eén van mijn zussen was er bij in Spanje, en dat was haar eerste race buiten Australië. Voor mij was dat toen een goed weekend."

"Nu is het hetzelfde met mijn opa, dus misschien moet ik één voor één mijn familieleden mee nemen naar de races! Ik weet het niet, hij leek me gewoon de beste persoon om mijn zege aan op te dragen. Het is iets moois om te doen."

Piastri staat na dertien raceweekenden op 266 WK-punten, en heeft een voorsprong van zestien punten op zijn teamgenoot Lando Norris. Aankomend weekend gaat hij zijn voorsprong verdedigen in Hongarije.