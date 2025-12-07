user icon
Piastri heeft weinig zin in teamorders: "We zullen het er nog over hebben"

Oscar Piastri lijkt geen trek te hebben in teamorders van McLaren. De Australiër, die als derde zal starten tijdens de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi, werd na afloop van de kwalificatie geconfronteerd met de eerdere uitspraken van CEO Zak Brown. Piastri zei daarop dat ze het 'er nog over zullen hebben.' 

Vandaag wordt duidelijk wie de wereldkampioen Formule 1 wordt van 2025. Max Verstappen, Lando Norris en ook Piastri maken nog alledrie kans op het kampioenschap in de koningsklasse van de autosport. Maar aangezien Piastri er het minst goed voorstaat, zou hij misschien toch als tweede viool moeten fungeren. 

Brown opperde teamorders bij McLaren 

Voorafgaand aan de kwalificatie in Abu Dhabi, onthulde Brown dat McLaren toch bereid is om Norris het voordeel te geven. Aangezien de Brit het WK leidt, zal Piastri de kop van jut kunnen gaan worden. Inmiddels is de Australiër geconfronteerd met de uitspraken van Brown, maar lijkt hij daar zelf weinig zin in te hebben. 

"We zullen het er nog over hebben. Ik heb daar nog geen directe gesprekken over gehad", zo zei Piastri na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. "Maar totdat Max of Lando voor mij over de finishlijn komt, doe ik nog mee. We zullen morgen wel zien hoe dat eruitziet", voegde de Australiër venijnig daaraan toe. 

Titelstrijd ligt volledig open in Abu Dhabi 

De spanning is om te snijden in het titelgevecht in de F1. Verstappen greep pole position, voor Norris en Piastri die de tweede en derde startplek bemachtigden. Mocht de Nederlander de race winnen en Norris valt buiten het podium, dan zal de Red Bull Racing-coureur zijn vijfde wereldtitel pakken en grijpt McLaren daar voor de tweede keer achter elkaar naast. 

Maar ook Piastri maakt nog altijd kans. De Australiër staat 16 punten achter op zijn teamgenoot, maar het verleden in Abu Dhabi verraadt dat hij zomaar eens de lachende derde kan worden. "Maar om het kampioenschap te winnen, heb ik natuurlijk meer nodig dan alleen de race winnen. We zullen zien wat het inhoudt."

John6

Posts: 11.371

Dat zou kunnen, zijn contract loopt tot en met eind 2028, dus dat gaat dan McLaren veel geld kosten, wie weet wil hij ook wel weg, hij verteld niet veel dus geen idee wat hij en Mark Webber van plan zijn.

  • 4
  • 7 dec 2025 - 09:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oscar Piastri McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (15)

  • Mr Marly

    Posts: 7.935

    Zodra de kans zich voordoet Piastri maximaal druk laten zetten op Max zodat hij zijn titelkansen in levend kan houden kan voorkomen dat Max de boel gaat ophouden. McLaren heeft 2 ijzers in het vuur daar moeten ze optimaal gebruik van maken.

    • + 1
    • 7 dec 2025 - 08:23
    • Spearhead

      Posts: 443

      Die kans zal zich al voordoen bij de start. Norris start op de vuile kant. Ik denk dan ook dat Piastri meteen de 2e plek zal nemen en dat Norris met enige veiligheidsmarge de eerste bocht zal willen doorkomen.

      • + 3
      • 7 dec 2025 - 08:50
    • Mr Marly

      Posts: 7.935

      Kan zich voordoen bij de start, de aanloop naar bocht 1 is relatief kort, voor Norris een situatie die goed kan uitpakken aangezien Max (onder druk van Piastri) de boel niet makkelijk kan ophouden.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 09:48
    • Freek-Willem

      Posts: 6.526

      Piastri gaat sowieso Norris helpen. Ook al wil die dat niet. Als Norris verstandig is laat ie Oscar bij de start er langs en kan Oscar Max aan gaan vallen. Als Oscar Max voorbij is en op p1 ligt is dat het beste voor Lando. Dan hoeft ie ook geen 3e meer te worden.

      Alleen als Russell voor Norris komt kan Oscar een rol gaan spelen. En als Russell 2e en Oscar 3e ligt geloof ik zeker dat Oscar die 3e plek wel opoffert. Maar als Oscar 2e en George 3e geloof ik niet dat ie Ich 2 plekken laat zakken om Lando de 3e plek te geven.

      Kortom Russell is de sleutel voor het wdc voor Max. Een andere coureur dan George zal gezien de kwalificatie niet in de buurt komen.

      Maar wellicht pakt Lando gewoon de kop en rijdt ie als een kampioen naar het hoogste trapje van het podium. Dat zou wel een strakke actie zijn.

      Maar schrijf ook niet Calopinto niet af. Die regelt wel ergens een SC en die kan de boel een beetje door elkaar husselen

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 10:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.981

      Elders schreef ik het al Freek, George Russell kan zich onsterfelijk maken vandaag.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 11:19
  • John6

    Posts: 11.371

    Zo is dat, Oscar moet voor zijn kansen gaan, dat zou wat zijn als ze tegen Oscar zeggen laat je afzakken en hij doet het niet, geen idee of hij dat durft.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 08:23
    • Spearhead

      Posts: 443

      Indien hij dat niet doet denk ik dat het einde verhaal is bij Mclaren voor Piastri.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 09:16
    • John6

      Posts: 11.371

      Dat zou kunnen, zijn contract loopt tot en met eind 2028, dus dat gaat dan McLaren veel geld kosten, wie weet wil hij ook wel weg, hij verteld niet veel dus geen idee wat hij en Mark Webber van plan zijn.

      • + 4
      • 7 dec 2025 - 09:47
    • RonHymer

      Posts: 75

      Kan zijn spearhead. Maar dan is het ook einde verhaal voor zijn eigen kans op de titel. Zoals Piastri in de pers conferentie al zei: tot de laatste ronde heb ik kans op de titel.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 10:15
  • Underkutter

    Posts: 603

    Het mooie is dat geen van de drie er baat bij heeft om de ander er af te rijden. Dan gaat de derde ermee heen. Dat was in 2021 toch anders toen Hamilton een klein beetje voorzichtiger moest zijn in de duels.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 08:38
    • John6

      Posts: 11.371

      Wat ik verwacht is als Max een goede start heeft zal Lando Max volgen op de 2de plek, ik denk wel dat Oscar het gaat proberen bij Lando.

      Em Russell hebben we ook nog, die zal ook zeker wat proberen, andere kant van start naar de eerste bocht is niet zover.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 09:01
  • FreddyF

    Posts: 24

    Norris moet Piastri gewoon voor laten. En op zijn gemakje 3de eindigen. Laat Max en Piastri maar strijden voor de 1ste plaats.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 09:14
  • Damon Hill

    Posts: 19.623

    Nog steeds lijkt niemand in te zien dat het voor Norris juist gunstig is als Piastri de race wint. Norris heeft dan namelijk aan P5 genoeg om de titel veilig te stellen, terwijl hij P3 nodig heeft als Max wint. Kortom, laat Piastri lekker zijn gang gaan en laat hem vooral Max aanvallen en voor eigen kansen gaan. Waarom zien sommigen dat niet in?

    Daarnaast merkte iemand anders terecht ook al op dat elkaar van de baan rijden funest is, omdat er altijd een derde is die er dan mee vandoor gaat, anders dan in 2021 waar enkel Max baat zou hebben gehad als ze er samen af waren gegaan (Max leidde toen het kampioenschap).

    Waar ik op hoop? Vooral geen saaie race waarin Norris lekker op P3 gaat cruisen en niet aangevallen wordt. Ben er wel bang voor want ik zie Russell en Leclerc in een mindere auto niet ineens helden acties verrichten.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 09:29
    • Mr Marly

      Posts: 7.935

      Niemand? Ik hierboven alleen al een paar reacties die, in ietwat andere bewoordingen, hetzelfde zeggen.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 09:45
    • Damon Hill

      Posts: 19.623

      @MR Marly,
      Excuses, bijna niemand... ook ingegeven aan de reacties die ik gister allemaal zag. De reacties die ik gister voorbij zag komen waren toch wel hilarisch te noemen. Van "Piastri moet meteen aan de kant gaan" tot "Norris gaat echt last krijgen van Piastri".

      Overigens denk ik wel dat Max, die vaak sterk start, gewoon de leiding pakt en die sowieso niet meer weg gaat geven.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 09:56

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

