Oscar Piastri lijkt geen trek te hebben in teamorders van McLaren. De Australiër, die als derde zal starten tijdens de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi, werd na afloop van de kwalificatie geconfronteerd met de eerdere uitspraken van CEO Zak Brown. Piastri zei daarop dat ze het 'er nog over zullen hebben.'

Vandaag wordt duidelijk wie de wereldkampioen Formule 1 wordt van 2025. Max Verstappen, Lando Norris en ook Piastri maken nog alledrie kans op het kampioenschap in de koningsklasse van de autosport. Maar aangezien Piastri er het minst goed voorstaat, zou hij misschien toch als tweede viool moeten fungeren.

Brown opperde teamorders bij McLaren

Voorafgaand aan de kwalificatie in Abu Dhabi, onthulde Brown dat McLaren toch bereid is om Norris het voordeel te geven. Aangezien de Brit het WK leidt, zal Piastri de kop van jut kunnen gaan worden. Inmiddels is de Australiër geconfronteerd met de uitspraken van Brown, maar lijkt hij daar zelf weinig zin in te hebben.

"We zullen het er nog over hebben. Ik heb daar nog geen directe gesprekken over gehad", zo zei Piastri na afloop van de kwalificatie tegenover Sky Sports. "Maar totdat Max of Lando voor mij over de finishlijn komt, doe ik nog mee. We zullen morgen wel zien hoe dat eruitziet", voegde de Australiër venijnig daaraan toe.

Titelstrijd ligt volledig open in Abu Dhabi

De spanning is om te snijden in het titelgevecht in de F1. Verstappen greep pole position, voor Norris en Piastri die de tweede en derde startplek bemachtigden. Mocht de Nederlander de race winnen en Norris valt buiten het podium, dan zal de Red Bull Racing-coureur zijn vijfde wereldtitel pakken en grijpt McLaren daar voor de tweede keer achter elkaar naast.

Maar ook Piastri maakt nog altijd kans. De Australiër staat 16 punten achter op zijn teamgenoot, maar het verleden in Abu Dhabi verraadt dat hij zomaar eens de lachende derde kan worden. "Maar om het kampioenschap te winnen, heb ik natuurlijk meer nodig dan alleen de race winnen. We zullen zien wat het inhoudt."