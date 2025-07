McLaren maakt zich zorgen en vreest aanval van Verstappen

Het team van McLaren was afgelopen weekend oppermachtig in de Grand Prix van België. Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste en tweede over de streep, en lijken onderling te mogen gaan uitmaken wie er wereldkampioen wordt. Zak Brown maakt zich echter zorgen, en wijst naar Max Verstappen.

Verstappen kwam in de Belgische Grand Prix als vierde over de streep. Hij had op zaterdag wel de sprintrace gewonnen, maar zag zijn achterstand in het wereldkampioenschap weer groeien. Veel kenners weten het dan ook zeker: Verstappen kan zijn vijfde wereldtitel voorlopig vergeten. De Nederlander lijkt een nieuwe wereldtitel ook uit zijn hoofd te hebben gezet.

Zorgen over Verstappen

Eén iemand lijkt er echter anders over te denken, en dat is McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan wilde in gesprek met Sky Sports nog niet te vroeg juichen: "Als we de situatie in een positie kunnen krijgen waarin het enkel onze coureurs zijn die vechten om de wereldtitel... Maar daar is het nu nog te vroeg voor."

"Het ziet er wel goed uit, nu al, maar Max is er ook nog en we hebben nog veel races te gaan. Ja, we hebben een mooie voorsprong te pakken, maar het is nog te vroeg."

Niet te vroeg juichen

Verstappen staat nu 81 punten achter op Piastri, de leider in het wereldkampioenschap. De Nederlander moet dus zoveel mogelijk winnen, mocht hij nog kans willen maken op de wereldtitel. Veel mensen zien dit als een onmogelijke opgave, maar Brown niet. De CEO van McLaren blijft zich zorgen maken: "We zitten allemaal lang genoeg in deze sport om te weten dat we niet te vroeg moeten juichen. Dat is gewoon heel erg gevaarlijk."

Verstappen krijgt aankomend weekend de kans om iets in te lopen op de McLarens. Dan staat namelijk de Grand Prix van Hongarije op het programma, en daar was McLaren vorig jaar oppermachtig.