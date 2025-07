"Ferrari grijpt in en geeft Hamilton nieuwe engineer"

Lewis Hamilton kende in België een weekend met ups en downs. De Brit startte vanuit de pitlane na een mislukte kwalificatie, en kwam uiteindelijk als zevende over de streep. Hamilton had een lastige periode achter de rug, en onthulde dat Ferrari een ingrijpende verandering had doorgevoerd in zijn engineering team.

Hamilton rijdt sinds dit seizoen voor het team van Ferrari. Zijn overstap naar de Scuderia is vooralsnog geen groot succes, en er werd veel gewezen naar de slechte communicatie. Hamiltons radioverkeer met zijn race-engineer Riccardo Adami verloopt soms wat stroef, en het lijkt er sterk op dat Hamilton moet wennen aan zijn nieuwe werkomgeving.

Oude bekende

Na de Belgische Grand Prix kwam Hamilton met een opmerkelijke onthulling in gesprek met de internationale media: "Het is niet makkelijk om van engineer te wisselen halverwege het seizoen. Maar het gaat om iemand die ik al jaren ken, en die zelfs bij mijn vorige team werkte, alleen niet in deze positie."

"We beginnen aan elkaar te wennen en we moeten heel erg snel leren. Ik denk dat de veranderingen aan de auto ons dit weekend een beetje verraste. Maar ik denk dat we vannacht goed werk hebben geleverd, en dat we sterker en sterker worden."

Performance engineer

Het is niet helemaal duidelijk wie de nieuwe engineer van Hamilton is. Volgens The Race gaat het om een nieuwe performance engineer die nu samenwerkt met Hamilton en Adami. Het is volgens het medium niet bekend wie het is, maar het lijkt erop dat het gaat om een engineer die vanuit de fabriek in Maranello promotie heeft gekregen.

Nieuwe achterwielophanging

Hamilton had het in België in ieder geval niet makkelijk. Hij reed met de nieuwe achterwielophanging, maar verpestte zijn sprint kwalificatie en zijn normale kwalificatie. Hamilton startte de race vanuit de pitlane, en vocht zich naar de zevende plek. Zijn teamgenoot Charles Leclerc werd derde.