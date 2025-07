Felle kritiek voor Norris: "Hamilton had deze fout niet gemaakt"

Lando Norris kwam afgelopen weekend als tweede over de streep in de Belgische Grand Prix. Hij kon zijn teamgenoot Oscar Piastri in de slotfase niet aanvallen nadat hij een paar remfoutjes had gemaakt. Nico Rosberg begrijpt Norris, maar vraagt zich hardop af of Lewis Hamilton hetzelfde zou hebben gedaan.

Norris startte de Belgische Grand Prix op de pole position. Hij maakte in de eerste bocht echter een klein foutje en hij kampte met batterijproblemen. Op het Kemmel Straight werd Norris vervolgens ingehaald door Piastri, waarna de Brit moest gaan jagen. Na de pitstops leek hij in de buurt te komen van Piastri, maar hij maakte weer een paar kleine remfoutjes.

Eerlijke Norris

Norris was daar na afloop eerlijk over, en stelde dat deze foutjes erbij horen als er op de limiet wordt geracet. Oud-wereldkampioen Nico Rosberg was analist bij Sky Sports, en hij reageerde direct op de woorden van Norris: "Dat is eerlijk. Als je naar Lando's woorden luistert, dan reed hij kwalificatierondje na kwalificatierondje op het scherpst van de snede. Dat maak je waarschijnlijk dit soort foutjes."

"Ik vraag me alleen af of een coureur zoals Lewis Hamilton ook dit soort foutjes had gemaakt. Dat weet ik namelijk niet helemaal zeker."

'Hamilton had deze foutjes niet gemaakt'

Rosberg was jarenlang de rivaal van Hamilton bij Mercedes. Hij weet dan ook als geen ander hoe de zevenvoudig wereldkampioen zou hebben gehandeld in dit soort situaties: "Als je op zo'n manier als een gek aan het pushen bent in een race, en het is Hammertime, dan weet ik het niet zeker hoor. Ik denk niet dat dat soort dingen dan gebeuren, die drie foutjes."

Hamilton kwam in België ver achter Norris over de streep. Waar Norris in zijn McLaren als tweede finishte, kwam Hamilton in zijn Ferrari op de zevende plaats over de lijn.