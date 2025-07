Red Bull negatief verrast door ingrijpen van de FIA

Het team van Red Bull Racing zette in België vol in op een regenrace. Ze hadden de auto van Max Verstappen afgesteld voor een natte race, maar de wedstrijdleiding besloot te wachten tot de regen was weggetrokken. Red Bull-teambaas Laurent Mekies was negatief verrast door het besluit van de FIA.

Het hele weekend in Spa ging het maar om één ding: de regen. Op zondagochtend kwam het met bakken uit de lucht, en was het circuit van Spa-Francorchamps veranderd in een soort rivier. Hierdoor viel de Formule 3-race in het water, en moesten ook de coureurs in de Formule 2 zich door de regen heen worstelen.

Formatieronde

Vlak voor de start van de Grand Prix begon het weer hard te regenen. De coureurs begonnen achter de Safety Car aan de formatieronde, maar volgens de wedstrijdleiding was het zicht te slecht. De startprocedure werd afgebroken, en de coureurs stonden ruim een uur in de pits. Pas toen de laatste regenbui over het circuit was getrokken, werd er weer geracet. Voor Verstappen was dit een enorm nadeel, en hij baalde dan ook van het besluit.

Negatief verrast

Red Bull-teambaas Laurent Mekies deelde de mening van Verstappen. Bij Motorsport.com sprak de Fransman zich uit: "We waren allemaal verrast door hoe laat de race uiteindelijk begon. Ik weet zeker dat ze bij de FIA hun eigen overwegingen hadden, maar als team waren we zeker verrast."

"Eigenlijk hebben we niet alleen gewacht totdat het stopte met regenen, maar we hebben zelfs gewacht totdat de zon weer ging schijnen. Daarna hebben we ook nog eens veel rondjes achter de Safety Car gereden."

Zuchtend gaat hij verder met zijn verhaal: "Het is een publiek geheim dat we beide auto's een set-up hadden gegeven voor de regen. Uiteindelijk kwam die regen ook, alleen hebben we er niet veel in kunnen rijden."

Weinig kansen voor Verstappen

Door de beslissing van de wedstrijdleiding, werd het voor Verstappen lastig om te scoren. Mekies: "Max heeft eigenlijk de hele race in de versnellingsbak van Leclerc gezeten. Sowieso hebben we in het droge weinig inhaalacties gezien. Zaterdag werden we ook op drie duizendsten verslagen door Charles. Daardoor sta je vierde en eindig je ook als vierde."