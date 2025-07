Sky Sports-gezicht heeft harde boodschap voor Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Belgische Grand Prix als vierde over de streep. Hij kon geen rol van betekenis spelen in de race, en zag hoe zijn titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris als eerste en tweede over de streep kwamen. Volgens Martin Brundle is het duidelijk: Verstappen wordt écht geen wereldkampioen dit seizoen.

Verstappen begon dit seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel. Hij kan dit jaar zijn vijfde wereldtitel op rij gaan pakken, maar de kans is klein dat dit gaat gebeuren. Zijn achterstand op de McLarens van Piastri en Norris is in de afgelopen maanden flink gegroeid. In België is het gat alleen maar groter geworden, en Verstappen lijkt de strijd definitief te moeten opgeven.

Hij heeft nu 185 WK-punten achter zijn naam staan, terwijl Norris op 250 punten staat en Piastri het wereldkampioenschap aanvoert met 266 punten.

Enorm verschil

Oud-coureur en huidig Sky-commentator Martin Brundle trok aan het einde van de race een pijnlijke conclusie: "Oscar Piastri ligt nu 81 punten voor op Verstappen, dat is een verschil van meer dan drie race-overwinningen en dat met nog elf Grand Prix-weekenden te gaan."

Verstappen is kansloos

Volgens Brundle maakt het niet meer uit wat de McLarens nu gaan doen, Verstappen is toch kansloos voor de wereldtitel. Hij gaat verder met zijn verhaal: "Zelfs als er aanvaringen zijn of als ze samen gaan crashen, dan bevestigen deze cijfers alsnog dat het Lando Norris en Oscar Piastri zijn die om de wereldtitel zullen vechten."

Verstappen blijft realistisch

Verstappen gaf enkele weken terug al aan dat hij niet langer denkt aan het heroveren van de wereldtitel. De viervoudig wereldkampioen bleef opvallend realistisch, en gaf ook in België meerdere keren aan dat een nieuwe wereldtitel vrijwel onmogelijk is. Red Bull-adviseur Helmut Marko leek daar anders over te denken, maar Verstappen riep hem tot de orde.