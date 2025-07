Marko verdedigt Verstappen en sneert naar de FIA

Het team van Red Bull Racing dat de code te hebben gekraakt in Spa. Ze hadden de set-up bij de auto van Max Verstappen na de sprintrace aangepast. Hierdoor zou hij beter in staat zijn om te presteren in de regen. De wedstrijdleiding koos er echter voor om te wachten tot de regen was verdwenen, en daar was Helmut Marko niet blij mee.

Al ver voor het raceweekend was duidelijk dat er veel regen zou gaan vallen op de zondag. Vlak voor de start van de Grand Prix kwam het dan ook met bakken uit de hemel, en de coureurs en fans verheugden zich op een spectaculair waterballet. Dit gebeurde echter niet, want na de formatieronde koos de wedstrijdleiding voor een rode vlag.

De start werd met ruim een uur uitgesteld, en hierdoor werd er pas weer geracet toen de regen was verdwenen. Binnen een paar rondjes ontstond er een droge lijn, en in de race was er verder nauwelijks spektakel. Verstappen kon hierdoor amper profiteren van zijn speciale set-up. Hij kwam uiteindelijk als vierde over de streep.

Verkeerde afstelling

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde als een stekker van het resultaat. Hij sprak zich uit bij Motorsport.com: "De conclusie is dat we uiteindelijk de verkeerde afstelling hadden. We hebben vooral tijd verloren in de eerste sector. We verwachtten een regenrace en uiteindelijk verliep de race nagenoeg droog. We hadden ook wat clipping aan het einde van de rechte stukken, dus alles met elkaar waren we gewoon niet snel genoeg."

Juiste wedstrijdleider

De vraag was of dit kwam door de verkeerde afstelling of de beslissing van de wedstrijdleiding. Marko weet het antwoord wel: "Beide. Met de juiste wedstrijdleiding hadden we wel de juiste afstelling gehad."

"Mensen die aan de leiding liggen, zeggen natuurlijk 'laten we nog niet racen en de boel uitstellen'. Maar als je verder naar achteren rijdt, dan wil je juist racen, zeker met de afstelling die wij hadden. Onze coureurs zeiden allebei dat we na twee of drie rondjes achter de Safety Car al hadden kunnen racen en dat het water dan wel weg was geweest."