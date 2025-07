Brown doet verrassende uitspraak over Red Bull-ontslag van Horner

Het team van Red Bull Racing beleefde in België hun eerste raceweekend zonder Christian Horner aan de pitmuur. De Brit werd ruim twee weken geleden ontslagen, en McLaren-CEO Zak Brown deelde in de afgelopen weken al een paar plaagstootjes uit. In België praatte hij snel om het onderwerp heen.

Horner werd vlak na de Britse Grand Prix ontslagen door Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die afgelopen weekend voor het eerst aan het roer stond van het team. Het was direct een succesvol weekend met een sprintzege van Max Verstappen op de zaterdag.

McLaren-CEO Zak Brown had het in het verleden regelmatig aan de stok met Horner. In de afgelopen weken stelde hij dat het ontslag geen verrassing was, maar dat de timing wel opvallend was.

'Competitie maakt je sterker'

In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werd Brown door Sky Sports nogmaals naar Horners vertrek gevraagd. Hij klonk ineens iets genuanceerder: "De competitie maakt je sterker, dus in die zin houdt dat je ook scherp. Ik vind Laurent ook heel erg goed. De sport verandert snel, dus het is waarschijnlijk op maandag geen onderwerp meer waar we het over hebben."

Zonde

Brown zag zijn team een 1-2tje pakken in België, terwijl Red Bull het in de race moest doen met een vierde plaats van Verstappen. Toch maakt Brown zich nog wel zorgen over Red Bull: "Het is echt een geweldig raceteam, dus we moeten goed blijven opletten."

"Zelfs het slechtste team in de Formule 1 is op dit moment echt heel erg goed, dus ik denk dat alle concurrentie je uiteindelijk beter maakt. Christian bepaalde fantastische resultaten in de sport. Het is dan ook zonde dat hij op deze manier het team heeft verlaten."

Het is nog niet bekend wat Horner in de toekomst gaat doen, eerder werd hij in verband gebracht met Alpine en Ferrari.