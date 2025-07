Brown doet grote onthulling over kritische problemen van Norris

Het team van McLaren pakte vandaag een sterk 1-2tje in de Grand Prix van België. Er leek geen vuiltje aan de lucht te zijn voor Oscar Piastri en Lando Norris, maar volgens Zak Brown ligt dit toch iets anders. Hij verklaart dat Norris het in de openingsfase heel erg lastig had.

Norris begon de uitgestelde Grand Prix vanaf de pole position. Bij de rollende start maakte hij een klein foutje in La Source, en werd hij vervolgens ingehaald door zijn teamgenoot Piastri op het Kemmel Straight. Norris deed zijn best om het gat met de Australiër te verkleinen, maar dat lukte niet door een paar kleine foutjes in de slotfase.

Problemen zaten Norris dwars

Norris klaagde in de eerste ronden over wat problemen, en McLaren-CEO Zak Brown onthult hoe ingrijpend deze problemen precies waren. Bij Sky Sports komt hij met een verklaring voor de situatie bij Norris: "We hadden een klein probleem met de batterij. Daar moeten we naar gaan kijken, want ik denk niet dat het hem heeft geholpen."

"Bij de start hadden we dat probleem met de batterij. Het kostte ons een klein beetje, vooral bij het opgaan van de heuvel." Brown wijst hier naar het punt bij Eau Rouge waar Norris veel tijd verloor ten opzichte van Piastri in de eerste ronde van de race.

Had Piastri ook problemen?

Piastri leek ook wat probleempjes te hebben met zijn batterij, maar daar leek hij beduidend minder last van te hebben dan Norris. Brown werd gevraagd of Piastri ook werd getroffen door deze problemen, maar daar wilde hij niet te veel over kwijt. De Amerikaan reageerde nogal ontwijkend: "Laat me even wat huiswerk doen, maar we hadden zeker wat batterijproblemen bij de start van de race."

Uiteindelijk vielen de sportieve gevolgen dus mee. Piastri en Norris waren een klasse apart, en hun tegenstanders kregen niet de kans het gat te dichten.