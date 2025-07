"Marko komt met verklaring na teleurstellende prestatie van Verstappen"

Max Verstappen moest vandaag genoegen nemen met de vierde plaats in de Grand Prix van België. Red Bull gokte op een spannende regenrace, maar de wedstrijdleiding besloot anders. Helmut Marko verklaart waarom Verstappen het niet makkelijk had.

Verstappen werd voorafgaand de race gezien als een outsider voor de overwinning in de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps. Red Bull had zijn RB21 volledig afgesteld op de regen, maar toen het hard begon te regenen werd de start uitgesteld. De wedstrijdleiding concludeerde dat het zicht te slecht was, en dat het daarom te gevaarlijk was om te gaan racen.

Tempo niet bijhouden

Verstappen kwam uiteindelijk als vierde over de streep, nadat hij vrijwel de hele race vast had gezeten achter de Ferrari van Charles Leclerc. Red Bull-adviseur Helmut Marko verklaarde na afloop de problemen bij de Duitse tak van Sky Sports: "We konden het tempo niet bijhouden. Onze afstelling was volledig gericht op de regen en dat bleek ook. De eerste sector was gewoon te langzaam. We kwamen niet in een positief om de Ferrari van Leclerc in te halen. We zijn echter toch een stapje dichterbij gekomen. Maar McLaren is hier gewoon een klasse apart. We kunnen ze, wederom, alleen maar feliciteren."

Red Bull heeft stapjes gezet

Marko ziet wel dat Red Bull een kleine verbetering heet doorgevoerd: "Het werkvenster is iets breder geworden, maar we hebben niet die breedte die bijvoorbeeld McLaren heeft en we waren ook nog verrast door de snelheid van de Ferrari. We hebben het, zoals gezegd, vooral in sector één verloren, al hebben we nu zoveel gewonnen in de tweede sector."

"De set-up die we in de sprintrace hadden, zou in deze verhouding veel beter zijn geweest. We moeten nu verder gaan werken. We brengen nog iets mee voor Hongarije en laten we eens kijken wat voor effect dat heeft."