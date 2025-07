Leclerc opgelucht adem na duel met Verstappen

Charles Leclerc maakte vandaag het podium compleet in de Grand Prix van België. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam als derde over de streep, en wist de jagende Max Verstappen achter zich te houden. Na afloop was Leclerc daar best tevreden mee.

Leclerc startte de race op de derde plaats, en iedereen hield er rekening mee dat Max Verstappen hem snel zou gaan inhalen. Dit leek ook te gaan gebeuren, maar Verstappen kreeg het in de natte eerste regenrondjes niet voor elkaar om de Ferrari te verschalken. Na de pitstops moest Verstappen eerst een aanval van George Russell afslaan, waardoor Leclerc zijn positie kon verdedigen.

Strijd met Verstappen

Na afloop klonk hij opvallend opgelucht toen hij zich uitsprak bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Max reed de hele race bijna twee seconden achter me, dus het was nooit echt makkelijk. Ik wist dat de eerste rondjes van de race het lastigst zouden worden. Wij hadden namelijk niet de downforce die Max en de McLarens wel hadden."

Geen simpel optelsommetje

Leclerc kreeg het daarna ook wat makkelijker, al wil hij graag meer. Het was voor hem dan ook geen simpel optelsommetje: "Gelukkig werd het vrij snel droog, en daarna was de pace best wel goed. Max zat de hele race vlak achter me. Dus ik ben best blij dat we het voor elkaar hebben gekregen om de derde plaats te pakken."

Waarom schreeuwde Leclerc tegen zijn engineer?

Leclerc was vooral opgelucht dat alles goed was gekomen. De Monegask is dan ook heel erg tevreden met zijn resultaat, al was het lastig: "De druk was echt groot, vooral in deze omstandigheden. Op een gegeven moment zei ik tegen mijn engineer dat hij me met rust moest laten! Hij probeerde me natuurlijk de juiste informatie te geven, maar soms had ik die nodig, en soms juist helemaal niet."