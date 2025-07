Sportieve Norris accepteert zijn verlies: "Piastri verdiende het vandaag"

Lando Norris moest vandaag genoegen nemen met de tweede plaats in de Grand Prix van België. De Britse McLaren-coureur werd bij de start gepasseerd door zijn teamgenoot Oscar Piastri, en wist het gat daarna niet meer te verkleinen. Norris accepteerde na afloop zijn verlies.

Norris mocht het veld op gang brengen toen de race na een pauze van een uur eindelijk van start ging. De Brit maakte een klein foutje en had problemen met zijn batterij, en hierdoor wist Piastri hem in te halen op het Kemmel Straight. Norris deed er alles aan om zijn teamgenoot in te halen, maar dat lukte niet.

Norris reageert sportief en feliciteert Piastri

Na afloop reageerde Norris sportief, en sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Oscar deed het goed bij de start. Ik kan er niets anders over zeggen. Hij deed het beter door Eau Rouge, en had daarna de slipstream. Er is dus niets waar ik over kan klagen. Hij deed het beter aan het begin, en dat was het. Ik kon daarna niets meer doen. Ik zou graag op het bovenste treetje staan, maar Oscar verdiende het vandaag."

Kostbare kleine foutjes

Norris maakte een paar kleine foutjes, maar hij wil niet zeggen dat dit hem de zege heeft gekost: "Het is een beetje wat als. Oscar verdiende het gewoon. Ik weet zeker dat hij ook een paar kleine foutjes heeft gemaakt. Dus als hij echt een perfecte race heeft gereden, kon ik vandaag gewoon niet winnen. Ik moet alles goed gaan bekijken."

"Ik ben in ieder geval nog steeds blij voor het team. Het is weer een 1-2tje. Volgens mij is dat hier op dit circuit ons eerste 1-2tje in jaren. Het is een verdiend resultaat voor ons, en ik denk dat dit ook het geval is voor Oscar vandaag."