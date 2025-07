Red Bull wisselt motor Verstappen vlak voor Belgische GP

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar een goed resultaat in de Grand Prix van België. De Nederlander start de race vanaf de vierde plaats, en bij Red Bull hebben ze vlak voor de start opnieuw ingegrepen. Ze hebben namelijk Verstappens motor gewisseld, maar dit levert hem geen straf op.

Verstappen is tot nu toe bezig met een sterk raceweekend op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. De Nederlander schreef op zaterdag aan het begin van de middag de sprintrace op zijn naam. Red Bull had hem een agressieve set-up gegeven, waardoor hij de aanval kon openen. Na de sprintrace paste Red Bull wederom zijn set-up aan, ditmaal gericht op de verwachte regen van vandaag.

Maar dat is niet het enige, want vlak voor de start van de Grand Prix is duidelijk geworden dat Red Bull nóg een wijziging heeft doorgevoerd. Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat ze bij Verstappens auto de ICE, turbocharger, de MGU-H, de MGU-K en enkele parameters hebben vervangen.

Waarom krijgt Verstappen geen straf?

Dit levert Verstappen echter geen gridstraf of een start vanuit de pitlane op. Red Bull heeft namelijk gekozen voor motorelementen die ze al eerder hebben gebruikt, en dat levert geen straf op. Verstappen zal de race dus vanaf de vierde plaats gaan starten, terwijl er een aantal andere coureurs wel vanuit de pitlane gaan starten.

Veel coureurs in de pitlane

In de afgelopen uren werd namelijk bekend dat Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli en Carlos Sainz de beschikking hebben gekregen over nieuwe motoronderdelen of een nieuwe set-up. Deze veranderingen zijn in strijd met de regels van het parc fermé, en daarom moeten ze de Grand Prix vanuit de pitlane gaan starten.

Naast Verstappen heeft nog een aantal coureurs de beschikking gekregen over nieuwe onderdelen. Zo heeft McLaren-coureur Oscar Piastri een nieuwe headrest gekregen.