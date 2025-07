Verstappen verwacht spektakel: "Het weer wordt heel interessant"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar een goed resultaat in de Grand Prix van België. Met regen in de lucht kan er veel gebeuren, en dat weet Verstappen ook. Hij verwacht geen makkelijke middag, maar hij heeft er wel veel zin in.

Verstappen schreef op zaterdag de sprintrace op zijn naam, maar kwam in de kwalificatie niet veel verder dan de vierde tijd. Zijn team Red Bull had een minder resultaat alvast ingecalculeerd, want ze hadden de set-up van Verstappens auto aangepast met het oog op de regen van vandaag. Vanochtend kwam het met bakken uit de hemel, en het is de verwachting dat er vanmiddag nog meer water gaat vallen.

Wat gaat het weer doen?

Tijdens de build-up was het in ieder geval droog, en Verstappen had er zin in om te gaan racen: "Dit is mijn favoriet baan van de kalender, en de support die ik hier ontvang is echt geweldig. Hopelijk kunnen we een leuke race gaan rijden!"

Hij wilde nog geen te grote voorspellingen doen: "Laten we het afwachten. Gisteren was het fijn om de sprintrace te winnen, hopelijk kunnen we vandaag gaan vechten voor het podium. Het wordt heel erg interessant om te zien wat het weer gaat doen."

Boodschap voor de fans

Verstappen werd tijdens zijn interview luidkeels toegezongen door de Nederlandse fans op de tribunes. Hij richtte zich daarna in het Nederlands tot hen: "De stemming zit er al goed in! Ja, ik hoop dat we natuurlijk een topwedstrijd hebben. Het zal zeker niet makkelijk worden met dit weer, maar ja, hopelijk kunnen we in ieder geval naar voren gaan!"

Verstappen start de race op de tweede startrij naast de Ferrari van Charles Leclerc. Op de eerste startrij staan Verstappens McLaren-rivalen Lando Norris en Oscar Piastri, ze worden gezien als de favorieten voor de zege vandaag.