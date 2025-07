Horner doorbreekt stilte en plaatst opmerkelijk bericht

Voor het eerst in het bestaan van Red Bull Racing is Christian Horner dit weekend niet de teambaas. Hij werd recent ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies. Horner heeft vlak voor de start van de Belgische Grand Prix van zich laten horen, en reageert met humor op zijn vertrek.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Vlak na de Britse Grand Prix werd hij echter ontslagen, en dat nieuws kwam als een harde klap voor iedereen bij Red Bull. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die dit weekend direct zijn eerste successen beleefde. Hij zag namelijk hoe Max Verstappen de sprintrace op zijn naam geschreven.

Paardje rijden

Horner bleef na zijn ontslag vooral stil. Hij plaatste nog een dankwoord op zijn sociale media, maar verder bleef hij vooral zwijgen. Vandaag heeft hij daar een einde aan gemaakt met een opvallend bericht op zijn Instagram Stories. Horner deelt een kort filmpje waarop te zien is hoe hij op een paard door het Britse landschap rijdt.

Britse humor

Horner is zijn gevoel voor humor nog niet verloren, zo blijkt uit de tekst die hij bij de opvallende video schrijft. Bij de video staat: "Een andere vorm van paardenkracht op deze zondag!" Bij de tekst plaatst hij een knipogende smiley. Horner laat in het midden of hij de race gaat volgen, maar die kans is zeer groot.

Horner steunt Red Bull

Op zaterdag werd immers duidelijk dat Horner contact had gezocht met Max Verstappen na zijn sprintzege. Ook zou hij Verstappen voorafgaand het raceweekend veel succes hebben gewenst, terwijl zijn opvolger Laurent Mekies liet doorschemeren dat Horner hem had gefeliciteerd. Waar de toekomst van Horner ligt, is nog niet duidelijk. Veel mensen gaan er stiekem vanuit dat hij een comeback gaat maken, al is het nog niet duidelijk bij welk team dit moet gebeuren.