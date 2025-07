'Ontslagen Horner zocht contact met Verstappen na sprintzege'

Max Verstappen kende een redelijk succesvolle zaterdag in België. De Nederlander pakte eerst de sprintzege, en kwalificeerde zich vervolgens als vierde voor de Grand Prix. De recent ontslagen Red Bull-teambaas Christian Horner leefde hartstochtelijk mee met Verstappen, en stuurde hem zelfs een berichtje.

Verstappen was aan het begin van de middag oppermachtig in de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps. Hij verschalkte McLaren-coureur Oscar Piastri op het Kemmel Straight, en wist daarna zijn positie te verdedigen ten opzichte van de jagende McLarens. Hij pakte de sprintzege, en dat kwam het team van Red Bull goed uit na een zeer onrustige periode.

Felicitaties van Horner

Teambaas Christian Horner werd immers ruim twee weken ontslagen en vervangen door Laurent Mekies. Het lijkt er niet op dat Horner niets meer te maken wil hebben met Red Bull, want volgens De Telegraaf stuurde Horner op donderdag een berichtje naar Verstappen om hem veel succes te wensen voor dit raceweekend. Toen Verstappen aan het begin van de middag de sprintrace op zijn naam schreef, ontving hij volgens De Telegraaf direct een felicitatie.

Verstappen positief over Mekies

Huidig teambaas Mekies had eerder al laten optekenen dat Horner de eerste was die hem en felicitatie stuurde na zijn promotie. De sfeer binnen Red Bull is heel erg goed, zo laat Verstappen weten tegenover De Telegraaf: "Iedereen is goed gemutst. Ik kan het goed met Laurent vinden, en dat is altijd een bonus. De komende weken en maanden zullen we natuurlijk nog veel intensiever gaan samenwerken."

Succesvol eerste weekend

Het eerste raceweekend met Mekies aan het roer verloopt vooralsnog naar wens. Verstappen pakte de sprintzege, en ook de kwalificatie leverde Red Bull veel positieve zaken op. Verstappens vierde tijd was redelijk teleurstellend, maar hij reed wel met een afstelling gericht op de regen van morgen. Daarnaast wist Yuki Tsunoda de zevende tijd te noteren, en dat was zijn beste resultaat in maanden.