McLaren negeert Verstappen en wijst ander gevaar aan

Het team van McLaren geldt vandaag als de grote favoriet voor de zege in de Belgische Grand Prix. Op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps delen Lando Norris en Oscar Piastri vandaag de eerste startrij. Max Verstappen zal de jacht gaan openen, maar McLaren-teambaas Andrea Stella ziet een ander gevaar.

McLaren was oppermachtig in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Coureurs Norris en Piastri waren veel sneller dan de rest, en ze gelden voor vandaag ook als de favoriet. Als het droog wordt, zijn ze waarschijnlijk sneller dan de concurrentie. Als het hard gaat regenen, is McLaren ook de favoriet. Ze hebben de regenbanden namelijk zeer goed onder controle.

Leclerc de grote uitdager?

McLaren-teambaas Andrea Stella lijkt zich weinig zorgen te maken over Verstappen, en wijst in gesprek met Motorsport.com naar Charles Leclerc: "Hopelijk hoeven we in de Grand Prix niet in te halen, maar Leclerc lijkt met weinig downforce te rijden. Dus we weten dat we kwetsbaar zijn in de eerste ronde. Lando heeft in de sprint bewezen dat inhalen wel mogelijk is, mits je voldoende overwicht in tempo hebt. Dat hadden we op Ferrari."

Onderlinge duels

De McLaren-coureurs kunnen ook met elkaar gaan vechten bij de start. Stella geeft daar zijn mening over: "Ik denk dat beide coureurs eerst gaan proberen om zo snel mogelijk door de eerste bocht te komen. Voor degene op P2 kan de juiste positionering cruciaal zijn om de slipstream te benutten, dat kan beslissend zijn."

"Maar volgens de weersvoorspelling is het misschien niet droog. En onder natte omstandigheden is Eau Rouge niet meer zomaar volgas, zelfs niet in een Formule 1-wagen. Je moet dus niet alleen vooruit kijken, maar ook achteruit. Zoals ik al zei: Ferrari heeft een flinke voorsprong qua topsnelheid. Het zou me dan ook niet verbazen als Leclerc als na één ronde aan de leiding ligt."