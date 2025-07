Wolff geeft op: "Houden onszelf niet voor de gek"

Het team van Mercedes beleeft tot nu toe een horrorweekend in België. Na een volledig mislukte sprint kwalificatie, wilde het ook niet vlotten in de sprintrace. In de kwalificatie ging ook alles mis, en teambaas Toto Wolff heeft geen hoge verwachtingen voor de race van vandaag.

Andrea Kimi Antonelli verpestte gisteren zijn kwalificatie, en viel al af in Q1. Mercedes heeft vanochtend ingegrepen, en ze hebben zijn motor vervangen waardoor hij vanuit de pitlane zal gaan starten. George Russell moet de eer gaan redden voor Mercedes, maar hij staat voor een onmogelijke opdracht. Hij start als zesde, en zal een enorme strijd moeten uitvechten met onder meer de Williams van Alexander Albon.

Enorme teleurstelling

Mercedes-teambaas Toto Wolff gooit in gesprek met de internationale media de handdoek in de ring: "We presteren dit weekend ver onder onze standaarden. Het is onze slechtste prestatie van het jaar en we moeten er snel achter komen hoe dit komt. We hebben problemen met de auto die een aantal balansproblemen heeft, waardoor we het overgrote deel van onze rondetijd verliezen in de tweede sector."

"We wisten dat het behalen van punten in de sprintrace lastig zou gaan worden, dus we hebben ons gefocust op de kwalificatie. Helaas heeft dat ons weinig gebracht en de resultaten vallen daardoor tegen."

'Houden onszelf niet voor de gek'

In de regen van vandaag verwacht Wolff geen wonderen: "We gaan kijken of er kansen onze kant op komen, maar we houden onszelf niet voor de gek. De snelheid van onze wagen is niet goed genoeg om ons vooraan te melden en dat zal waarschijnlijk ook niet veranderen. We gaan hard ons best doen om onze resultaten te maximaliseren, maar we moeten ervoor zorgen dat we er volgende week in Hongarije weer veel sterker voor zullen staan."

Met Russell op de zesde plaats kan Mercedes wel punten gaan scoren, Antonelli moet zich vanuit het achterveld naar voren gaan vechten.