Ferrari grijpt in: Hamilton start Belgische GP in pitlane

Lewis Hamilton kende gisteren een rampzalige kwalificatie in België. Op het circuit van Spa-Francorchamps kwam hij niet verder dan de zestiende tijd, maar hij zal niet vanaf deze positie gaan starten. Ferrari heeft ingegrepen, en daardoor start Hamilton vanuit de pitlane. Dit geldt ook voor Fernando Alonso en Andrea Kimi Antonelli.

Hamilton verprutste op zaterdag zijn kwalificatie op het iconische circuit van Spa-Francorchamps. Hij reed over de witte lijn in Raidillon, en dit is tegen de regels. Door het overschrijden van de track limits werd zijn tijd geschrapt, en viel Hamilton af in Q1. Het leek een lastige race voor Hamilton te gaan worden, maar Ferrari heeft ingegrepen.

Nieuwe motoronderdelen

Uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat Ferrari Hamilton een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H en MGU-K heeft gegeven. Daarnaast heeft hij ook een nieuwe energy store, nieuwe control electronics en een nieuw uitlaatsysteem gekregen. Dit is in strijd met de parc fermé-regels, en Hamilton zal dan ook vanuit de pitlane gaan starten in het regenachtige Spa.

Door de aanpassing kan Ferrari nu nog meer wijzigingen doorvoeren aan de auto van Hamilton. Zo kan men nu zijn set-up gaan aanpassen aan de weersomstandigheden, wat een voordeel voor hem kan gaan opleveren.

Alonso & Antonelli

Hamilton is niet de enige coureur die de race vanuit de pitlane zal gaan starten. Dit geldt namelijk ook voor Andrea Kimi Antonelli en Fernando Alonso. Beide coureurs kenden ook een rampzalige kwalificatie, en hun teams Mercedes en Aston Martin hebben ook motorcomponenten vervangen. Hierdoor zullen ook Antonelli en Alonso in de pitlane starten. Antonelli had gisteren na zijn mislukte kwalificatie al aangekondigd dat Mercedes waarschijnlijk zou ingrijpen.

Door deze ingrepen staan er vanmiddag slechts zeventien auto's op de grid. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri staan op de eerste startrij, met Charles Leclerc en Max Verstappen daar vlak achter.