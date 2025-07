Verstappen vreest de regen: "Voordeel voor McLaren"

Het is een regenachtige dag op het circuit van Spa-Francorchamps. Max Verstappen staat bekend als een echte regenrijder, maar toch zit hij niet te wachten op nog meer water in Spa. Verstappen stelt namelijk dat McLaren een groot voordeel heeft in de regen.

Verstappen noteerde gisteren de vierde tijd in de kwalificatie. Red Bull had zijn set-up flink onder handen genomen met het oog op de regenval van vandaag, en die gok kan goed gaan uitpakken. Het is echter nog maar de vraag hoe groot het voordeel van Verstappen zal zijn, want tijdens de twee eerdere regenraces dit jaar was McLaren oppermachtig.

Het voordeel van McLaren

Verstappen ziet de spreekwoordelijke bui dan ook al hangen. Hij hoopt dat het snel droog wordt, zo laat hij weten aan de internationale media: "McLaren heeft jammer genoeg wat gevonden wat betreft de bandenslijtage. En dan zie je nog meer in de regen. Elke keer dat we dit jaar in de regen hebben geracet, hebben we niet echt een kans gehad. Dat is op de zondag niet opeens anders."

Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?

Verstappen deelt de tweede startrij met Ferrari-coureur Charles Leclerc, en hij is dan ook heel duidelijk over zijn verwachtingen: "Ik denk dat we normaal gesproken voor de derde plaats moeten vechten, als je er realistisch naar kijkt. Als het droog is sowieso, en de regen kan altijd een beetje chaos opleveren. Maar daar hebben ze normaal gesproken nog een groter voordeel. Dan is P3 het hoogst haalbare."

Sprintrace

In de droge omstandigheden schreef Verstappen op zaterdag wel de sprintrace op zijn naam. Eigenlijk had hij hier ook verwacht dat de derde plaats het hoogst haalbare was: "Dat was zaterdag eigenlijk ook het geval, P3 in de race was de verwachting. Ze kwamen er alleen niet voorbij." Verstappen wist daar met een agressieve set-up de McLarens achter zich te houden.