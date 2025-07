Verstappen dropt grote hint: "Red Bull kan altijd op me rekenen"

Max Verstappen gaat vandaag op jacht naar de zege in de Belgische Grand Prix. Hij start de race vanaf de vierde plaats, en hij hoopt opnieuw te mogen juichen. Gisteren schreef hij de sprintrace op zijn naam, en hij stelt dat Red Bull altijd op hem kan rekenen.

Red Bull heeft een zware periode achter de rug. De Oostenrijkse renstal ontsloeg vlak na de Britse Grand Prix teambaas Christian Horner, en verving hem door Laurent Mekies. Dit weekend zit Mekies voor het eerst aan de pitmuur van Red Bull, en tot nu toe gaat alles naar wens. Verstappen won de sprintrace, en gaat vandaag vanaf de vierde plaats op jacht naar meer succes.

'Red Bull kan altijd op me rekenen'

Voor Verstappen maakt het weinig uit wie de teambaas is, hij wil Red Bull een goed resultaat bezorgen. Bij de internationale media verklaart hij nogmaals zijn liefde aan het team: "Het team kan altijd op me rekenen. Ze zullen altijd het beste van me krijgen, wie er ook de touwtjes in handen heeft. Dat weten ze van me, ik zal me nooit zomaar gaan inhouden."

Verstappen stelt dat hij gewoon zijn werk doet, en dat Red Bull hem altijd kan vertrouwen: "Ik probeer ze altijd het best mogelijke resultaat te geven, en daar betalen ze me ook voor. Het is zeker positief. We hebben natuurlijk ook wat positieve energie nodig, en de sprintzege is een geweldige start voor ons."

De toekomst van Verstappen

De uitspraken van Verstappen zijn opvallend, want hij werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Zijn toekomst was een hot topic in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, maar in Spa probeerde hij een einde te maken aan deze verhalen. De kans wordt dan ook steeds groter dat hij volgend jaar gewoon voor Red Bull rijdt.