Verstappen verklaart mislukte kwalificatie: "Balans was niet goed"

Max Verstappen stelde in de kwalificatie in België ietwat teleur met de vierde tijd. Na afloop van de sprintrace had Red Bull zijn set-up aangepast met het oog op de voorspelde regen van zondag. Verstappen had het zwaar, en wees naar problemen met de balans.

In Verstappens laatste run in Q3 ging het niet helemaal naar wens. In La Source had hij een momentje, en dat kostte hem veel tijd. Hierdoor kon hij niet echt de degens kruisen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Dat was niet het enige, want ook Ferrari-coureur Charles Leclerc was net iets sneller dan Verstappen.

Verstappen had geen grip

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen bij Viaplay tekst en uitleg over zijn mislukte tweede run: "Ja, in de eerste bocht had ik totaal geen grip. We hadden natuurlijk wat aangepast met de banden, en toen werkte het totaal niet meer. Dat is jammer, anders had we er wel wat dichter op gezeten."

De wereld had er anders iets anders uitgezien voor Verstappen: "Dan hadden we derde gestaan, dan zag het er heel anders uit. Het was geen fijne kwalificatie. Ik had op geen enkel moment echt een topbalans."

De vraag die Verstappen kreeg voorgeschoteld was dan ook waar dit door kwam: "We hebben wat aangepast aan de auto, maar over het algemeen was het wel wat lastig."

Problemen met de balans

Die aanpassingen waar Verstappen het over heeft vonden plaats aan de set-up. Deze wijzigingen werden doorgevoerd met het oog op de verwachte regen van morgen. In Silverstone sloeg Red Bull daar de plank mee is, en Verstappen legt uit of deze aanpassing goed genoeg is: "Genoeg voor de regen, maar het bracht nu niet echt wat ik wilde qua balans."

Verstappen heeft nog genoeg kansen om het podium te bereiken, voor het eerst dit jaar kan hij ook rugdekking krijgen van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda die zich als zevende kwalificeerde.