Pisnijdige Hamilton kwaad op zichzelf: "Dit is onacceptabel"

Lewis Hamilton kende een rampzalige kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte een foutje in Q1, en moest daardoor genoegen nemen met de zestiende tijd. Hamilton noemde zijn prestatie na afloop dan ook 'onacceptabel'.

Hamilton kende op vrijdag een rampzalige sprint kwalificatie. In de kwalificatie leek hij aan het einde van Q1 vrij simpel door te stoten naar Q2, maar tijdens zijn outlap kwam er slecht nieuws binnen. Hamilton had de track limits overschreden in Raidillon, en dat kostte hem zijn plekje in Q2. Hij viel af, en kende voor de tweede dag op rij een rampzalige kwalificatie.

'Ik maakte een foutje'

Het was een klein foutje met grote gevolgen, en Hamilton deelde zijn teleurstelling na afloop met de rest van de wereld. Balend verscheen hij voor de camera van zijn landgenoten van Sky Sports: "We hadden een paar dingen aangepast, en de auto voelde niet slecht aan. Het werd zelfs zwaarder voor ons toen we een tweede setje softs moesten gebruiken om door Q1 heen te komen, dus dat was niet geweldig. Kijken vanuit mijn kant, maakte ik gewoon een foutje."

Hij ging te wijd toen hij de heuvel bij Raidillon op knalde, reed hij met alle vier de wielen buiten de witte lijnen. Het leek een kleinigheidje te zijn, maar het had grote gevolgen.

Hamilton geeft zichzelf de schuld

Hamilton steekt de hand in eigen boezem, en draait er niet omheen dat hij de fout maakte: "Ik moet er intern heel erg goed naar gaan kijken. Ik bied mijn excuses aan aan mijn team, want het is gewoon onacceptabel dat ik in beide Q1's ben afgevallen. Het is een heel, heel teleurstellende prestatie van mijzelf."

Voor Hamilton werd het alleen maar pijnlijker, omdat zijn teamgenoot Charles Leclerc de derde tijd wist te noteren. Hij was zelfs sneller dan Max Verstappen.