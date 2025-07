"McLaren reageert sportief: "Petje af voor Verstappen"

Het team van McLaren werd vandaag afgebluft door Max Verstappen en Red Bull in de sprintrace. Ze moeten een andere tactiek gaan verzinnen voor de rest van het weekend, maar men blijft wel sportief. Teambaas Andrea Stella neemt zijn hoed af voor Red Bull.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris begonnen als de favorieten aan de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps. Piastri startte op pole position, en hij behield de leiding ook bij de start van de race. Verstappen jaagde hem op, en haalde hem in op het Kemmel Straight. Daarna wist Piastri hem niet in te halen, en dat zorgde voor de nodige frustratie.

'Gebeurde niet zo heel veel'

McLaren-teambaas Andrea Stella reageerde sportief na afloop van de sprintrace. Hij sprak zich uit voor de camera van Sky Sports: "Dit was een sprintrace waarin niet zoveel gebeurde, afgezien van de situatie bij de start, wat een typische Spa-situatie was."

"In alle eerlijkheid, het was lastig om de positie terug te pakken. Dat kwam niet alleen door de topsnelheid van Verstappen, maar ook door het feit dat we niet goed genoeg in de buurt bij hem konden blijven in de tweede sector."

Complimenten voor Red Bull

Stella moet eerlijk toegeven dat Verstappen en Red Bull in deze sprintrace een maatje te groot waren voor McLaren. De Italiaan blijft sportief, en deelt dan ook zijn complimenten uit aan de rivaal: "Dit is een bijzondere volwassenheid van de aerodynamica van de auto's van vandaag de dag."

"Echt petje af voor Red Bull en voor Verstappen. Ze verdienden het uiteindelijk om hier de overwinning te pakken."

Nog steeds aan de leiding

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris kwamen als eerste en tweede over de streep. Ze behouden nog steeds hun leidende posities in de strijd om het wereldkampioenschap, en gaan later vandaag in de kwalificatie weer jagen op een topresultaat.