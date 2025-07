Norris hoopte op fel duel tussen Verstappen en Piastri

Lando Norris kwam vandaag op de derde plaats over de streep in de sprintrace op het circuit van Spa-Francorchamps. De Brit moest een klein duelletje uitvechten met Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar reed verder een redelijk saaie race. Hij stelde dat hij hoopte dat Piastri en Verstappen het elkaar lastig zouden maken.

Norris werd bij de start van de sprintrace verschalkt door de Ferrari van Leclerc. Hij leek genoegen te moeten nemen met een vierde plaats, maar de Brit was niet naar Spa gekomen om rustig aan te doen. Hij haalde de Ferrari een paar rondjes later weer in, en kwam daarna in de buurt van de twee koplopers. Het was voor hem echter niet mogelijk om Verstappen en Piastri te passeren.

Weinig actie

Na afloop sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Jolyon Palmer: "Er gebeurde niet veel! Het was best leuk bij de start. Misschien had ik mezelf beter kunnen positioneren. Maar goed, het zou toch een beetje te lastig zijn geweest om Max te passeren. Hij heeft een goede race gereden."

Klein beetje spektakel

Norris zorgde voor wat spektakel met zijn inhaalactie op Leclerc, maar verder was het een vrij eentonige race voor hem. Dat gaf hij zelf ook toe: "Ik zou niemand anders kunnen inhalen, behalve als Oscar erin was geslaagd om Max te passeren. Ze reden een geweldige race."

"Ik hoopte dat ze een beetje zouden gaan vechten, maar die Red Bul was gewoon te snel op de rechte stukken. Hierdoor was het voor ons best wel lastig om terug te slaan."

Focus op de kwalificatie

Nu gaat de focus bij Norris en McLaren volledig op de kwalificatie van vanmiddag: "Misschien moeten we wat dingen aanpassen voor de kwalificatie, maar dat weet ik nog niet. We gaan alles doornemen en we gaan kijken wat we kunnen doen."